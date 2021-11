서울시메트로9호선(사장 김원규)이 11월 1일 ‘기능연속성 경영방침’ 선포식을 시행했다.

‘기능연속성 경영방침’은 어떠한 재난, 재해가 발생하더라도 회사의 핵심 기능을 수행하고 업무의 연속성을 확보하기 위한 계획이다.

즉, 도시철도의 운행을 중단 없이 또는 중단되더라도 피해를 최소화함으로써 목표시간 내에 기능을 재개하기 위한 회사의 방침이라 할 수 있다.

아울러 9호선은 ‘기능연속성 경영방침’ 선포뿐만 아니라 ‘재해경감 우수기업인증’을 통해 더욱 체계적인 재난안전관리시스템을 구축하기 위해 노력하고자 한다.

서울시메트로9호선㈜ 김원규 사장은 선포식에서 “기능연속성 계획의 철저한 이행과 재해경감 우수기업 인증을 통해 서울시민이 안전하게 열차를 이용할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”라고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr