알앤디아시아, ‘에듀버스’로 온라인 교육 3.0 선도

2019년에 설립된 알앤디아시아는 글로벌 에듀텍 기업으로 창의적 미래교육 서비스를 기반해 교육 혁신을 주도하고 있다. 주요 사업은 질의응답 플랫폼 운영을 통한 글로벌 교육 서비스, 글로벌 테스트 사업, 인공지능 및 빅데이터 활용 교육 사업, 교육 콘텐츠 생산과 온라인 교육 사업 등을 중점으로 하고 있다.

SMILE의 모든 기술 개발과 서버 유지 및 보수, 콘텐츠 생산, 그리고 서비스 사업을 진행하는 알앤디아시아는 올해 9월 메타버스 기술 기업인 ㈜아이랩스를 인수합병하면서 에듀버스 프로젝트를 야심 차게 준비하고 있다. 기존의 사업들을 메타버스 속으로 옮기는 프로젝트이다.

온라인 질의응답/토론 서비스인 SMIILE, 글로벌 역량 평가 서비스인 TOEST를 시나리오 기반의 메타버스 교육과 결합하여 완성된 비대면 교육 생태계를 만들어가고 있다.

특히, 지난해 정식 론칭한 ‘TOEST’는 전 세계 학생들을 테스트하는 모바일 플랫폼으로, 수학, 융합과학, 언어, 실리콘밸리매쓰, 프로그래밍, 창의적 문제해결력, 금융지능, 감성지능, 인적성 등 테스트 서비스를 진행하고, 이를 통해 학생에 대한 종합적, 미래지향적인 분석까지 제공하는 국내 최초 글로벌 테스트 플랫폼이다

기존의 AI, Big data기술/블록체인 기술을 결합하여 메타버스 속에서 데이터 생성을 급격히 늘여 교육콘텐츠/성장스토리/토론데이터의 NFT 생성 프로세스를 가속화하고, 글로벌 최초로 교육소비자가 교육콘텐츠를 생산하고 거래하는 시스템을 구현한다.

아울러 이번 인수합병을 통해 에듀버스 프로젝트 진행뿐만 아니라 아이랩스의 IT플랫폼 관련 기술을 흡수하고, 추후 디지털 플랫폼 기술 판매와 기업 및 정부 과제들을 통해 알앤디아시아의 매출을 성장시켜갈 예정이다.

