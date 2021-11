日 외무상에 기시다 최측근 하야시 前 문부과학상 유력

[아시아경제 권재희 기자] 일본 집권 자민당의 간사장으로 내정된 모테기 도시미쓰(66) 외무상의 후임으로 하야시 요시마사(60) 전 문부과학상이 유력한 것으로 알려졌다.

1일 교도통신 등에 따르면 새 외무상에 하야시 전 문부과학상을 기용하는 방안이 부상하고 있다.

하야시는 기시다 후미오 총리가 이끌어온 자민당 내 파벌인 고치카이(기시다파) 소속으로, 기시다 총리의 최측근 인사로 분류된다.

하야시는 참의원(상원) 5선 경력의 그는 지난달 31일 치러진 중의원(하원) 선거에서 지역구에 출마해 당선했다.

장차 총리가 되겠다는 야심을 표명해온 그는 중의원 선거 출마를 위해 지난 8월 참의원 의원직을 내놓은 바 있다. 의원내각제 국가인 일본에서 중의원은 총리가 되기 위한 필수 조건이다.

자민당이 하야시를 야마구치3구에 공천하면서 이 지역구를 맡았던 대표적 지한파 의원인 가와무라 다케오(78) 전 관방장관은 정계에서 물러났다.

도쿄 출신으로 도쿄대 법학부를 나온 하야시는 미쓰이물산 등의 회사원 생활을 거쳐 1995년 참의원 선거에서 처음 당선해 정계에 입문했다.

그의 부친은 나카소네 내각에서 후생상을 지낸 하야시 요시로(1927~2017·중의원 11선)다.

하야시는 2008년 후쿠다 내각에서 방위상, 2009년 아소 내각에서 경제재생정책상, 2012년 2월 시작된 제2차 아베 내각에서 농림수산상과 문부과학상을 지냈다.

그는 대한헌정회와 일본 정치인들이 2019년 8월 도쿄 중의원 제1회관 국제회의실에서 '가까운 이웃나라 공존공영하는 한일 양국'을 주제로 개최한 세미나에 참석하는 등 한일 관계에도 깊은 관심을 가져온 것으로 알려져 있다.

한국 대법원의 징용 피해자 배상 판결 문제로 당시 악화 일로를 걷고 있던 한일 관계의 돌파구를 모색하기 위한 이 세미나에서 일본 측 정치인들은 한국 대법원의 징용 판결을 한국 정부가 주도적으로 해결해야 한다는 입장을 밝혔다.

기시다 총리는 오는 10일 예정된 특별국회에서 새 총리로 지명된 뒤 제 2차 기시다 내각을 출범시킬 예정이다.

요미우리신문은 자민당 간사장으로 취임하는 모테기 외무상을 제외한 다른 각료는 원칙적으로 유임토록 한다는 것이 기시다 총리의 방침이라고 전했다.

앞서 기시다 총리는 이번 총선 지역구에서 낙선하고 비례대표로 당선한 뒤 사의를 표명한 아마리 아키라 간사장의 후임으로 모테기 외무상을 임명하기로 했다.

기시다 총리는 전날 모테기 외무상을 만나 당 간사장을 맡아달라고 요청했고, 모테기는 이를 수용했다.

모테기의 자민당 간사장 기용은 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 특별정상회의 참석하기 위해 출국한 기시다 총리가 귀국한 후인 오는 4일 당 총무회에서 정식으로 결정될 예정이다.

