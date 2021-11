LG이노텍 구미사업장, 업계 첫 '폐기물 매립 제로' 플래티넘 등급 획득

사업장 자원순환율 100% 인증…"산업폐기물 모두 재활용"

LG이노텍은 경북 구미 사업장이 소재·부품 업계 최초로 글로벌 자원순환 인증인 '폐기물 매립 제로(ZWTL)' 플래티넘 등급을 획득했다고 2일 밝혔다.

이 인증은 글로벌 안전인증회사인 UL에서 기업의 자원순환 노력을 평가하는 국제 지표로, 폐기물을 자원으로 재활용하는 비율이 100%면 플래티넘, 95~99%는 골드, 90~94%는 실버 등급을 부여한다. 이번에 플래티넘 등급을 받은 구미 사업장의 자원순환율(폐기물 재활용 비율)은 100%라는 의미다.

LG이노텍 구미사업장의 연간 재활용 폐기물양은 2만2000t에 이른다. 폐기물 재활용으로 연간 970t(tCO2eq·이산화탄소 환산톤)에 가까운 온실가스를 줄일 수 있다. 소나무 15만 그루를 심는 효과와 동일하다.

LG이노텍은 그동안 폐기물 매립 제로를 목표로 자원순환을 위한 노력을 지속해왔다. 생산과정에서 배출되는 폐유리, 폐합성수지 등을 시멘트나 플라스틱 원료로 재활용하고 있으며 폐수 슬러지(폐수처리 및 정수과정에서 발생하는 침전물)와 폐기 제품에 포함된 금, 구리 등을 회수해 재사용하는 등 버려지는 원자재를 최소화하고 있다. 전 임직원이 생활 속 자원 재활용에도 동참하고 있다.

LG이노텍은 광주, 평택 등 전국 사업장을 대상으로 폐기물 매립 제로 인증을 빠르게 확대해 나갈 계획이다. 박영수 안전환경담당은 "지속가능기업을 위해 '환경영향 제로화'를 목표로 그린경영에 주력해왔다"면서 "탄소중립 선언, RE100 가입 등을 적극 추진해 글로벌 수준의 ESG 리더십을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

앞서 LG이노텍은 사업장 내 신재생 에너지 도입, 고효율 생산설비 확대 등을 지속 추진해 지난해 온실가스 배출량을 전년대비 11% 줄였다. 수자원도 재활용 설비 투자를 확대하고, 물 사용을 원 단위로 관리하는 등 체계적 관리를 통해 지난해 물 사용량을 2019년 대비 7% 줄였다. 이를 인정받아 2019~2020년에는 CDP 탄소 경영 우수기업에, 2017~2020년에는 물 경영 우수기업에 선정됐다.

지난달에는 구미사업장이 폐합성수지에 대해 한국환경산업기술원이 유해물질 및 이물질이 포함되지 않은 폐기물에 부여하는 '순환자원 품질표지' 인증을 받았다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr