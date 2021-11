LG전자, '국내 서비스 시작' 애플 TV+ 3개월 무료 체험 제공

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 3,500 등락률 +2.90% 거래량 412,074 전일가 120,500 2021.11.02 10:39 장중(20분지연) 관련기사 브이원텍, LG전자와 57억 규모 공급 계약LG전자, 佛르노 전기차 신모델에 인포테인먼트 시스템 공급SK·LG·롯데·스타벅스 일경험 기회…국민취업지원제 시동 close 가 스마트 TV 고객을 대상으로 애플 TV+ 서비스 3개월 무료 체험 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.

LG전자는 4일 애플의 콘텐츠 구독 서비스인 애플 TV+의 국내 서비스 시작에 맞춰 한국을 기준으로 오는 16일부터 내년 2월 14일까지 LG TV를 통해 애플 TV+를 신규 구독하는 고객에게 애플이 제공하는 애플 TV+ 3개월 무료 이용권을 제공한다. 3개월 무료 이용 프로모션은 애플 TV+ 시청이 가능한 글로벌 83개국 LG TV 고객에게 동일하게 제공된다.

2016년 이후 출시된 LG 스마트 TV에서는 셋톱박스 등 별도 주변 기기 연결 없이도 webOS 홈 화면을 통해 애플 TV+ 서비스를 이용할 수 있다. 이 서비스를 제공하는 스마트 TV는 웹OS 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0를 탑재한 올레드·QNED·나노셀·UHD TV가 포함된다.

애플 TV+는 업계 최초의 오리지널 콘텐츠만 제공하는 콘텐츠 구독 서비스로 각종 시리즈물, 드라마, 다큐멘터리, 어린이용 콘텐츠, 코미디물 등 오리지널 시리즈와 영화 라인업을 제공한다. 애플 TV+의 한국 런칭작인 DR.브레인은 4일 스트리밍 예정이다.

LG전자 정성현 HE서비스기획운영실장은 "원하는 콘텐츠를 쉽고 간편하게 즐길 수 있는 차별화된 사용성은 물론이고 애플 TV+ 오리지널 콘텐츠와 같은 고품질 영상을 제대로 즐길 수 있는 LG TV의 장점을 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

