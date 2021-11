구례공공도서관, 어린이·청소년 특화시설로 신축 이전

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 구례공공도서관은 1일 어린이·청소년들에게 특화된 도서관으로 새롭게 단장해 개관했다고 밝혔다.

구례공공도서관에 따르면 새롭게 단장한 도서관 규모는 부지 2000㎡, 건물 연면적 1940㎡, 열람석 420석으로 지하 1층, 지상 3층 건물이며 총사업비는 약 60억원에 달한다.

이번 신축 이전은 지난 1973년 8월 9일 개관 이래 구례지역 학생들과 지역민의 독서문화 정착 및 평생교육 학습의 장의 역할을 수행한 구례공공도서관이 급변하는 정보화시대에 걸맞은 수요자의 요구를 받아들여 이뤄졌다.

개관식에 참석한 한 학부모는“아이들이 이곳에서 생각주머니를 키워나가며 재잘거리는 소리가 들리는듯하다”며 “현대화된 도서관이 구례에 건립되어 뿌듯하다”고 소감을 밝혔다.

김영훈 교육장은 “현대화된 도서관 건립에 관심과 도움을 준 관계자들과 지역민들에게 고마움을 전하며 구례공공도서관이 지역의 문화 복합공간으로 자리매김해나갈 것”이라고 약속했다.

