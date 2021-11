전남형 고교학점제, 온라인 공동교육과정 확대

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 1일 고교학점제 전면도입에 대비해 ‘온라인 공동교육과정’을 크게 확대한다고 밝혔다.

전남도교육청에 따르면, 올해 1학기에는 온라인 공동교육과정으로 공학일반, 국제관계와 국제기구, 화학실험 등 36과목을 개설해 378명이 수강했고, 2학기에는 37과목에 406명이 수강하고 있다.

현재까지 방과 후에 운영되고 있지만, 내년부터는 일과 중 수업으로 크게 확대한다는 게 도교육청의 계획이다.

농어촌학교가 많아 다양한 소수 교과 선택과목을 개설하기 힘든 전남의 지역적 특성을 고려, 온라인 공동교육과정에서 그 해결책을 찾고 있는 것이다.

특히 온라인 공동교육과정 거점센터(목포고, 곡성고)는 교수급 강사들을 활용해 중요한 데이터 분석, 인공지능기초 등 학생들이 선호하는 진로 과목과 고급수학 등 심화 과목을 개설해 학생들이 정규시간에 수강할 수 있도록 할 계획이다.

고등학교 온라인학습카페는 작년 39교에 이어, 올해는 55교를 지원했다.

박경희 중등교육과장은“고교학점제에서 소외당하는 학생들이 없도록 다양한 과목을 개설해 촘촘히 지원해야 한다”며 “온라인 수업의 질이 담보될 수 있도록 선생님들이 노력해줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr