대광위서 운송사업자 선정 완료 후 노선 운행 추진

[아시아경제 라영철 기자] 1일 금촌~혜화 광역버스 노선 신설과 광역급행버스 M7111번의 준공영제 전환이 확정됐다.

파주시에 따르면, '금촌~혜화 노선 신설'은 경기도 16개 시·군에서 19개 노선이 경합해 7개 신설 노선에 포함했다.

광역급행버스 준공영제 전환은 경기도 8개 시·군이 21개 노선을 신청했으며 선정된 11개 노선에 M7111번이 포함됐다.

시는 금촌~혜화 신설 노선에 대해 향후 대도시권광역교통위원회에서 운송사업자 선정을 완료하는 대로 노선 운행을 조속히 추진할 방침이다.

M7111 준공영제 전환 또한 관련 기관 협의를 마치면 행정절차를 마무리하고 준공영제로 전환할 계획이다.

또한, 서울 방면으로 출·퇴근하는 시민이 더욱 안정적으로 광역버스를 이용할 것으로 기대했다.

