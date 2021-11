[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 북구 양산동의 한 도로에서 미취학 자녀를 수차례 때린 친모가 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청 아동학대특별수사팀은 아동학대 혐의로 40대 여성 A씨를 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 오후 1시 40분쯤 양산동 한 도로에서 차를 몰다가 내려, 6살 아들에게 발길질하는 등 1분가량 폭행한 혐의를 받는다.

이를 목격한 행인들은 말리고 신고를 했다.

이에 A씨는 차에 아이를 태우고 도망갔으나 경찰이 추적에 나선 끝에 검거됐다.

경찰 등은 A씨로부터 피해 아동을 분리하는 응급조치를 했으며, 친모에 대한 100m 접근금지와 상담 및 위탁교육 등 임시조치 명령을 법원으로부터 받았다.

경찰은 도로변 CCTV 영상을 토대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr