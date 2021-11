이재명 "날 때부터 식용인 개 없다"…"식용 개 따로 키우지 않나" 尹 발언 비판

이재명 "개를 식용, 비식용으로 구분하는 모습 충격"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 "식용 개는 따로 키우지 않냐"고 발언해 논란인 가운데 1일 이재명 더불어민주당 대선후보는 "태어날 때부터 식용인 개는 없다"고 지적했다.

이 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "개 식용이 반려동물 학대가 아니라는 주장도 큰 문제이지만, 개를 식용과 비식용으로 구분하는 모습은 더 충격적"이라며 이같이 말했다.

그는 윤 후보를 향해 "죽기 위해 태어난 생명, 식용 개를 인정하는 것은 비극적인 일"이라며 "한 사람의 가치관, 세계관은 모든 사물과 현상을 대하는 관점, 인식, 태도에 그대로 투영된다"고 꼬집었다.

이어 "개를 식용과 비식용으로 구분하는 윤 후보의 인식과 태도가 다른 사회적 문제의 진단과 해법에도 그대로 투영될까 심히 우려스럽다"고 비판했다.

앞서 윤 후보는 지난달 31일 국민의힘 대선후보 경선 마지막 TV 토론에서 개 식용 정책 관련 질의를 받고 "저는 개인적으로 (개 식용에) 반대한다. 하지만 국가 시책으로 하는 데 대해선 많은 분의 사회적 합의가 있어야 하지 않겠나"라고 답했다.

그러자 유승민 전 의원은 "(개 식용 문제는) 반려동물 학대와도 직결되는 문제"라고 지적했다. 이에 윤 후보는 "반려동물 학대가 아니고, 식용 개라는 건 따로 키우지 않나"고 답해 논란이 일었다.

이 후보는 이에 대해 "태어날 때부터 수저 색깔이 결정되는 세상을 바꿔야 하는 것처럼, 죽기 위해 태어나는 생명, 식용 개를 용인하는 관점과 태도도 바꿔야 한다"고 했다.

아울러 "국내 반려 인구가 1500만 명을 넘어섰다"라며 "반려동물을 키우는 윤 후보의 발언에 상처받았을 국민들에게 윤 후보는 지금이라도 사과하길 바란다"고 강조했다.

그런가 하면 이 후보 대변인인 박찬대 의원도 논평을 내고 "식용견과 반려견이 따로 있다는 생각은 개 농장 혹은 개 공장의 현실을 전혀 모르는 발언"이라고 비판했다.

그는 "사람이 반려하다 유기한 개들, 경견장이나 투견장에서 오는 개들, 펫샵에서 판매되지 못한 개들이 개 농장 혹은 도살장으로 온다"며 "개 농장 혹은 도살장에 오는 개들이 따로 있는 것이 아니다"고 지적했다.

이어 윤 후보를 향해 "토리(윤 후보 반려견)와 함께 있는 사진만 올리지 말고 반려동물에 대한 제도적 비전을 밝히라"고 촉구했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr