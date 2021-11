美 바이든, COP26 맞춰 '넷제로' 달성 위한 전략 추가 공개

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 기후변화에 대응하기 위한 전략을 추가로 공개했다.

1일(현지시간) 정치전문매체 더힐에 따르면 미국 정부는 이날 제26차 유엔기후변화협약 당사국회의(COP26)에 맞춰 2050년까지 온실가스 순배출량을 '0'으로 만든다는 '넷 제로(Net Zero)'를 달성하기 위한 구체적인 전략을 발표했다.

미 정부가 공개한 전략에는 청정 에너지원을 통한 전력 생산, 에너지 효율 증대, 대기 속 이산화탄소 흡수기술 사용 확대 등이 포함됐다. 또 화석연료 대신 원자력이나 친환경 배터리 기술을 활용하거나 기후 친화적인 농업 기술을 도입하고 석유·가스 생산에 엄격한 기준을 적용하는 등을 통해 2035년까지 전력 부문 탄소배출 제로로 만들겠다고 했다.

백악관은 또 홈페이지를 통해 별도 공개한 자료에서 기후변화 영향에 취약한 개발도상국을 돕는데 전념할 것이라고 강조했다. 구체적인 대책으로는 개발도상국 기후변화 대응을 돕는 프로그램인 'PREPARE'을 적극 추진하는 방안을 제시했다. 이 프로그램은 대상 국가들이 기후변화에 적응할 수 있도록 미국이 2024 회계연도까지 매년 30억달러(약 3조5000억원)를 지원하는 내용이다.

