닐 게이먼·존 로미타 주니어 재해석 작품

시공사는 마블 스튜디오 영화 '이터널스' 개봉(3일)에 맞춰 동명 웹툰을 보인다고 1일 전했다. 앞서 '블랙 위도우'와 '샹치'를 연재한 네이버웹툰을 통해서다. 이번 작품은 잭 커비가 1976년 창조한 이터널스 세계관을 스토리 작가 닐 게이먼과 그림 작가 존 로미타 주니어가 재해석했다. 기억을 잃은 채 평범한 인간으로 살아가던 불로불사 종족 이터널스가 괴물 종족 데비안츠에 맞서는 내용을 그린다. 시공사는 매주 월요일과 금요일에 1부씩 모두 11부를 공개한다. 관계자는 "동명 영화 개봉을 기념해 1·2부를 무료로 공개한다"고 했다. 이어 "'이모털 헐크', '어벤저스: 지구 최강의 영웅들', '어메이징 스파이더맨'도 런칭할 계획"이라고 덧붙였다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr