[기로의 상장사]한창 최승환 대표, 회삿돈으로 사업하고 본인만 이득 챙긴 정황⑤

[아시아경제 장효원 기자] 코스피 상장사 한창의 최승환 대표가 자회사로 부동산 시행을 하면서 본인만 이득을 챙긴 정황이 포착됐다. 사실상 한창 돈으로 사업을 진행했는데 정작 한창은 이익을 배당받지 못하고 최 대표와 일부 경영진만 이익을 챙긴 것으로 보여 논란이 예상된다.

유상감자로 최승환 대표 및 경영진만 이익 ‘쏙’

1일 금융감독원 전자공시에 따르면 한창은 2014년 5월 부산에 '한연개발'이라는 회사를 설립하고 부동산 개발 및 시행업에 진출했다.

한연개발의 초기 자본금은 1억1000만원(2만2000주)이었고 한창이 45.45%를 보유한 최대주주였다. 2대주주는 여의도컨설팅(30.45%)이고 최승환 한창 대표가 10.55%, 심완섭 전무가 4.55% 등을 각각 보유했다.

본격적으로 한연개발이 시행 사업에 들어간 것은 2015년 11월이다. 한연개발은 ‘부산 연산동 시청역 SK VIEW’ 시행사로 선정됐다. 아파트 3개동 298세대, 오피스텔 153실 규모다.

자본금이 1억1000만원뿐인 한연개발은 초기 사업비용 대부분을 대출로 마련했는데, 금융권 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 제외하고 나머지는 모회사인 한창에서 차입했다.

2015년 말 기준 한연개발의 전체 차입금 330억원 중 84억원이 한창에서 차입한 돈이다. 당시 한창은 별도 기준 매출액 102억원, 영업손실 18억원을 기록하는 등 넉넉지 않은 상황이었지만 거액을 한연개발에 빌려줬다.

이후에도 한창으로부터 차입한 금액은 매년 증가했다. 부산 시청역 SK VIEW 분양이 끝날 때쯤인 2018년 말에는 차입금이 100억원까지 늘었다. 같은 기간 한창의 영업손실은 매년 25억~35억원을 기록하고 있었다.

이렇게 한창의 자금을 빌려 사업을 진행한 한연개발은 2016년부터 수익을 내기 시작해 2018년까지 3년 간 누적 순이익 157억원을 올렸다. 이에 사업 초기 자본잠식이었던 한연개발의 자본총계는 이익잉여금이 쌓이며 127억원까지 불어났다.

통상 부동산 시행사는 이익이 발생하면 주주들에게 배당을 하는데 한연개발은 돈이 쌓이자 배당 대신 유상감자를 단행했다. 유상감자는 회사가 자본을 감소시킬 때 기존 주주들에게 돈을 주고 주식을 사들이는 방식을 말한다. 사실상 주식을 회수하면서 수익금을 배분하는 것이다.

2019년 7월 한연개발은 기존 자본금 1억1000만원(2만2000주)을 8350만원(1만6700주)으로 감자했다. 이 때 유상감자한 5300주에 대한 보상은 총 49억2900만원으로 주당 93만원이 책정됐다. 한연개발의 자본금은 주당 5000원이다. 주주들은 최초에 5000원을 넣고 93만원을 받은 셈이다. 투자 대비 1만8500%의 수익률이다.

그런데 이 유상감자는 한창에게는 적용되지 않았다. 최대주주인 한창과 2대주주 여의도컨설팅을 제외한 최 대표와 심 전무, 일부 개인주주들의 지분만 감자했다. 한연개발에 직접적으로 자금을 댔던 한창은 유상감자로 차익을 실현하지 못한 것이다.

최 대표는 개인적으로 한연개발에 1160만원을 출자해 2320주를 보유하고 있었는데 유상감자로 21억원이상의 수익을 본 것으로 추정된다.

한연개발 다시 자본잠식… 한창 돈으로 메꿔

최승환 대표 등 일부 주주들만 개발 이익을 챙긴 후 한연개발의 재무상태는 급속도로 부실해졌다. 2018년 분양이 대부분 끝나면서 2019년에는 매출이 급감했기 때문이다. 또 분양해지손실도 발생해 한연개발은 2019년에만 40억원의 순손실을 기록했다.

이에 2018년 127억원까지 쌓였던 자본총계는 유상감자에 순손실까지 더해지며 38억원 수준으로 낮아졌다.

게다가 지난해는 수익도 거의 없는데 대손상각비가 대규모 발생하며 총 58억원의 순손실을 기록했다. 대손상각비는 한연개발이 한창의 관계사인 한창이피엠, 월드수산, 비스트로케이 등에 대여한 51억원 중 35억원을 못 받는 돈으로 손상처리하면서 발생했다.

결국 한연개발은 지난해 다시 자본잠식에 빠졌다. 그러자 한창은 지난달 21일 기존에 한연개발에 빌려줬던 돈 중 40억원을 출자전환했다. 사실상 유상감자와 계열사 대여금 손실 등으로 발생한 한연개발의 자본잠식을 한창 돈으로 해결해 준 셈이다.

이에 대해 한창 관계자는 "당시 유상감자는 법률 검토 하에 정상적으로 진행된 것"이라며 "한창이 유상증자에 참여하지 않은 이유는 최대주주로서 분양이 완료될 때까지 책임 경영을 하기 위해서"라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr