‘라포르테 블랑 서현’ 2일부터 정당계약 시작

- 평균 75대 1, 최고 188대 1 경쟁률로 전 타입 청약 마감

- 오는 11월 2일부터 3일까지 정당계약 진행 예정

㈜건영이 경기도 성남시 분당구에 공급하는 주거형 오피스텔 ‘라포르테 블랑 서현’이 높은 청약경쟁률로 전 타입 마감에 성공한 가운데, 오는 11월 2일과 3일 정당계약에 나설 계획이다.

라포르테 블랑 서현은 95실 모집에 총 7,135건의 청약 통장이 접수돼 평균 75대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 80㎡~84㎡C으로 구성된 4군에서 나왔으며 14건 모집에 2,639건의 통장이 몰려 188대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 외 다른 군들도 높은 성적으로 전 타입 청약 마감에 성공했다.

업계에서는 라포르테 블랑 서현의 청약 흥행 요인으로 분당 서현동에서도 주거 편의성이 뛰어난 (구)롯데마트 서현점 자리에 들어서는 것은 물론 100실 미만의 오피스텔로 공급돼 계약 후 즉시 전매가 가능한 점이 주효한 것으로 분석한다. 또한 아파트와 비교해 각종 부동산 규제 및 청약 제한에서 자유로운 주거형 오피스텔로 공급됐다는 점도 수요자들의 눈길을 사로잡은 것으로 보인다.

여기에 라포르테 블랑 서현은 GTX-A 성남역(2024년 개통 예정), 월곶~판교 복선전철(2026년 개통 예정) 등 다양한 교통호재를 바탕으로 서울 접근이 편리한 데다 미래가치도 높다. 카카오, 넥슨, NC소프트 등 다수의 IT기업이 입주한 판교테크노밸리와 분당 두산 타워, 네이버 제2사옥, 현대중공업 R&D센터(2022년 예정) 등 대기업을 중심으로 형성되고 있는 분당 비즈니스 권역(BBD)의 배후수요를 누릴 수 있다.

차별화된 인테리어와 특화설계도 청약 흥행 요인이다. 실제로 사전 예약 후 견본주택에 찾은 한 방문객은 “라포르테 블랑 서현에 유럽 명품주방가구 불탑(BULTHAUP)의 가구가 적용되고 고급 마감재가 사용된다고 해 기대가 많았다”라며 “예상한 대로 고급스러운 내부에 흔치 않은 레이어드(Layered) 타입 설계까지 적용돼 완성도 높은 주거시설이 건설될 것으로 보인다”고 전했다.

분양 관계자는 “분당선 서현역 초역세권 입지에 들어서는 고급 오피스텔 ‘라포르테 블랑 서현’은 실거주에 적합한 것은 물론 투자상품으로도 가치가 높아 많은 수요자들의 이목을 집중시켰다”며 “실제 청약에서도 많은 사람들의 관심을 가져주셔서 우수한 성적을 거뒀고, 정당계약도 순탄하게 진행될 것으로 예상된다”고 전했다.

한편 홍보관은 본 상품이 들어서는 현장에 실제 공급되는 호실이 그대로 구성돼 있으며, 코로나19 예방을 위해 사전 예약을 통해 방문 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr