순천시, 3114온누리콜센터(약칭 온누리콜센터) 개소

1일부터 신속하고 편리한 One-Stop 전화상담 서비스 제공

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 1일 순천시3114온누리콜센터(약칭 온누리콜센터) 개소식을 갖고 전화민원을 전문상담사가 처리하는 본격적인 콜센터 상담서비스에 들어갔다고 밝혔다.

이날 개소식은 허석 순천시장과 순천시의회 의원, 운영사·시스템구축 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 콜센터 개소를 축하하면서, 그간의 추진상황을 공유하고 직접 민원상담을 체험해보는 시간을 가졌다.

이날 허석 시장은 상담사들을 격려하면서 시민의 애로사항을 경청하고 어려움을 해결하는데 최선을 다 해달라고 당부했다.

또한 직접 상담사가 되어 시민의 민원 불편사항을 듣고 답변해 주기도 했다.

온누리콜센터는 평일 오전 9시부터 18시까지 운영되며, 운영시간 이외에는 종전처럼 당직실로 연결되어 전화민원 응대가 이뤄진다.

총 12석 규모로 순천시 대표 전화번호를 누르고 거주지를 응답하면 상담원에게 연결된다.

상담분야는 지방세, 교통, 여권, 주정차, 상하수도, 문화행사, 관광분야 등의 One-Stop 콜 상담이 실현되어 보다 신속하고 편리한 전화응대서비스가 제공된다.

특히, 쌍방향 영상상담을 통해 민원처리가 가능하고, 지방세 부과내역 등도 문자를 통해 안내받을 수 있다.

또한 문자·카톡 등으로 민원처리 진행과정을 안내받을 수 있다.

콜센터의 한 새내기 상담사는 “항상 열린 마음으로 내 가족처럼 사연 하나 하나를 소중히 여기며, 멋진 상담서비스로 민원해결의 길잡이가 되겠다”고 당찬 포부를 밝혔다.

시 관계자는 “단계별 상담응대 계획에 따라 상담 매뉴얼을 보다 정교화하고 상담사 숙련도를 높여, 어떤 민원이든 즉시 응대가능하도록 민원 서비스 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr