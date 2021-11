시각장애인 경복궁 접근성 높아진다

촉각 점자 적용한 종합안내판 설치 "민관 협업 결실"

포스코강판 특수공법 기부…태양광 모듈 조명도 설치

문화재청은 오는 2일 촉각 점자를 적용한 경복궁 종합안내판을 보인다. 시각장애인이 촉각을 이용해 경복궁 안내·해설 내용과 전각 위치를 파악하게 한 안내판이다. 포스코강판이 특수공법이 기부하고, 실로암시각장애인복지회가 자문했다. 문화재청 측은 "민관이 협업한 적극 행정의 결실"이라며 "시각장애인의 문화유산 접근성을 크게 높여줄 것"이라고 자평했다. 이번 안내판은 기존의 것을 재활용해 비용도 절감했다. 노후화된 기존 아홉 판 틀 위에 얇은 양각 처리 강판을 덧붙였다.

포스코강판은 저전력 태양광 모듈을 활용한 조명도 시험 설치한다. 문화재청 측은 "내년부터는 야간에도 안내판을 읽을 수 있다"며 "재활용과 태양광 이용으로 탄소 중립 정책에 이바지할 수 있다"고 설명했다. 이어 "민관협업을 바탕으로 촉각 점자 안내판을 주기적으로 점검하고, 촉각입체 그림 책자 등을 제작할 예정"이라고 부연했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr