샤트렌, 온라인 전용 라인 "럭스 바이 샤트렌" 론칭

여성복 브랜드 샤트렌에서 온라인 전용 라인 "럭스 바이 샤트렌(LUXE by CHATELAINE)"을 론칭했다.

럭스 바이 샤트렌은 2030 MZ 세대의 모던 프렌치 감성을 새롭게 해석해 미니멀리즘, 프리미엄 텍스타일, 고급스러운 우아함을 강조한 디자인이 특징이다.

론칭을 맞아 35종의 코트를 선보인다. 트렌치, 더블브레스트, 롱 맥시 등 다양한 형태로 디자인된 코트는 라벤더, 화이트, 블랙, 카멜 등 다채로운 색감과 함께 시크한 여성미가 돋보인다. 기본 아이템만으로도 고유의 개성을 표현하는 스타일링이 가능하도록 재킷, 팬츠, 스커트 등도 순차적으로 선보일 예정이다.

판매 채널을 온라인으로 한정해 디지털에 익숙한 세대 성향을 반영했다. 온라인 채널만이 가능한 획기적인 프로모션을 통해 고객과의 소통도 강화할 계획이다.

“럭스 바이 샤트렌”의 기획과 제작은 까스텔바작이 이끌었다. 까스텔바작은 골프웨어 외 캐주얼, 스트리트 패션 등 2030 젊은 세대를 위한 새로운 브랜드 론칭을 진행하고 있는 점이 주효했다.

“럭스 바이 샤트렌” 관계자는 "이번 컬렉션은 디지털 전용으로 시작된 새로운 실험", 이라며 "2030 여성 세대와의 적극적인 소통을 통해 트렌드에 적합한 차별화된 제품과 마케팅으로 시장을 공략해 나가겠다."고 전했다.

론칭 기념으로 1+1 프로모션도 진행된다. 프로모션으로 10가지 스타일, 15개 컬러로 구성된 코트를 1+1 형태로 할인된 가격에 구매할 수 있다.

