한화생명, CI보험보다 폭넓은 보장 '두배만족 WI보험' 출시

한화생명은 기존 '치명적 질병(CI)보험' 보다 폭넓은 범위의 보장을 저렴한 보험료로 가입할 수 있는 '한화생명 두배만족 WI보험'을 출시했다고 1일 밝혔다.

암, 뇌출혈, 급성심근경색증과 18대 질병 및 수술, 그리고 중등도이상장기요양상태 등 22가지 주요 질병을 보장한다.

기존 CI보험은 신부전·폐·간질환에 대해 말기인 경우에만 보장하던 부분을 중기 이상으로 확대했다. GI상품의 장기간병상태 급부 대신 중등도이상장기요양상태(1~3등급, 장기요양인정점수 60점이상)를 추가했다. 중증세균성수막염 보장도 더했다.

납입면제 기준도 대폭 완화된 22가지 주요 질병에 50%장해, 초기외유방암, 자궁암, 전립선암까지 포함했다.

아울러 사망?진단보험금을 '65세증가형'으로 구성했다. 주계약 1억원 가입시 진단자금은 65세 이전 1억3000만원에서 65세 이후 1억6000만원으로 늘어나고, 사망자금도 65세를 기준으로 1억원에서 1억3000만원으로 늘어난다.

특히 '10% 해지환급금 일부지급형' 상품으로, 표준형 상품에 비해 보험료가 매우 저렴하다. 납입완료 후 해지시 언제든 내가 낸 보험료(주계약 및 종속특약)를 100% 돌려준다. 납입기간 중 해지시에는 환급률이 표준형 상품 대비 10%에 불과하기 때문에 유의해야 한다.

가입가능 연령은 만 15세에서 49세까지다. 만 40세, 20년납, 주계약 가입금액 3000만원, 암플러스추가보장특약 1000만원 가입시 월 보험료는 남성 15만5914원, 여성 14만1646원이다.

한화생명 관계자는 "암, 뇌출혈, 급성심근경색증 등 22대 질병에 대한 보장과 자유롭게 부가 가능한 99가지 특약을 통해 보장범위와 금액은 대폭 늘리면서 보험료 부담은 낮춘 상품"이라며 "보험업계 최고 수준의 보장범위를 갖춘 WI보험을 통해 최대한 많은 고객이 빈틈 없는 혜택을 누리게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

