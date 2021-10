IS동서 '울산 뉴시티에일린의 뜰 2차' 12월 분양

IS동서는 울산광역시 울주군 덕하지구에서 오는 12월 '울산 뉴시티에일린의 뜰 2차'를 분양한다고 1일 밝혔다.

울산뉴시티에일린의 뜰 2차는 울산시 울주군 덕하지구 B2블록에 지하 2층~지상 33층, 9개 동 전용면적 84·99㎡, 총 967가구 규모로 조성된다. 전용면적별 가구수는 ▲84㎡ 734가구 ▲99㎡ 233가구로 중대형 평형으로 구성됐다.

울산시 울주군은 청약자격, 대출제한 등 각종 규제의 문턱이 낮은 비규제지역이다. 청약통장 가입기간 6개월 이상, 6회 납입을 충족했다면 울산시를 비롯해 부산시, 경상남도에 거주하는 만 19세 이상의 가구주, 가구원 누구나 1순위 청약이 가능하다.

단지는 울산 주요 편의시설 및 명문학군이 밀집한 남구와 연접한 덕하 도시개발지구에 조성돼 남구의 인프라를 공유할 수 있다. 단지에서는 차량으로 10분 대면 울산 최대 번화가인 삼산동·달동까지 닿을 수 있다.

또한 인근에는 동해선 광역철도 덕하역이 연말 개통을 앞두고 있다. 덕하역에서는 부산 신해운대역까지 10개 정거장이면 도달 가능하다. 덕하역에서 2정거장 거리인 태화강역에는 향후 청량리를 있는 KTX-이음 열차도 개통(2022년 말 예정)을 앞두고 있어 서울 접근성도 크게 향상될 것으로 보인다.

단지는 동해고속도로 청량 IC, 14번·31번 국도 등을 통해 울산 및 부산 곳곳으로 이동할 수 있다. 또 단지 내에는 국공립 어린이집이 예정돼 있고, 안심 도보통학이 가능한 거리에 배정초교인 청량초, 병설유치원이 있다.

가구 내부는 타입별로 4베이 및 3면 발코니 확장형 혁신평면 설계를 도입해 주거쾌적성을 높일 예정이다. 3면 발코니 확장 평면의 경우 서비스 면적이 약 11~15평 이상(타입별 상이) 제공된다.

분양 관계자는 "울산은 최근 부동산 상승세가 계속되고 있지만 신규 공급은 상당히 적은 편"이라며 "이번 단지 분양 소식에 벌써부터 많은 문의 이어지고 있다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr