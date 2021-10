롯데마트, 최고급 ‘범가자미회’ 출시…“2주간 10개점 한정 판매”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 4일부터 17일까지 잠실점·강변점 등 10개점에서 대형마트 중 최초로 국산 ‘범가자미회’를 판매한다고 1일 밝혔다.

범가자미는 최고급 횟감으로 손꼽히는 어종이다. 비늘이 거칠고 바닥에 범무늬가 있는 것이 특징으로, 현재는 개체 수가 감소해 희소성이 있는 어종이다.

범가자미는 그동안 자연산으로만 어획돼 왔으나 양식 기술의 발달 및 고급 어종의 대중화를 위한 노력으로 제주와 경북, 전남 고흥 지역 등에서 양식 사업이 진행되고 있다. 롯데마트는 지난해 초 제주도 산지 양식장에 1.5t의 물량을 사전 계약했다.

롯데마트 관계자는 “롯데마트는 지난해부터 고급 양식 어종에 대한 시장 반응을 체크하며 산지 어가와 지속적인 연계를 통해 고급 어종 판매를 준비해왔다”며 “향후에도 고객들에게 합리적인 가격으로 다양한 최고급 횟감을 선보일 수 있도록 노력할 예정”이라고 말했다.

