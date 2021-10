文대통령 “韓, 2050년 석탄발전 전면폐기… 탄소중립 발맞출 것”

[아시아경제 류태민 기자] 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 유럽 순방 중인 문재인 대통령은 31일(현지시간) “2050년까지 석탄발전을 전면 폐기할 것”이라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 이탈리아 로마 누볼라 컨벤션 센터에서 열린 둘째 날 G20 정상회의 프로그램 중 2세션(기후변화·환경 주제)에 참석해 "한국은 탄소중립에 발을 맞출 것"이라며 이같이 밝혔다. 최근 정부는 2050년까지 석탄발전을 전면 중단하고 온실가스 국내 순배출량을 '0'으로 만드는 것을 목표로 하는 '2050 탄소중립 시나리오'를 확정했다. 문 대통령은 이번 G20 정상회의를 통해 이 시나리오를 국제무대에 처음 소개한 셈이다.

문 대통령은 "한국은 그동안 탄소중립 기본법을 제정했고, 민관이 함께하는 탄소중립위원회를 설치해 '2050 탄소중립 시나리오'를 확정했다"며 "'2030 온실가스 감축목표(NDC)'도 상향했고, 이를 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)에서 발표할 예정"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "2050년까지 우리에게 30년이 주어졌지만 첫 10년이 중요하다"며 "2030 NDC 목표를 우리가 어떻게 실천하느냐가 2050 탄소중립의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. 아울러 메탄 비중을 낮추기 위한 '국제메탄 사업'에 참여하고, '그린 ODA(공적개발원조)' 비중을 확대해 개발도상국의 탄소중립 노력에 기여하겠다고 전했다.

문 대통령은 "한국이 '그린 뉴딜'을 통해 만들어내고 있는 신산업과 새로운 일자리는 '탄소중립'의 가장 중요한 동력"이라며 "민간의 기술개발과 투자를 뒷받침하며 수소경제를 위한 글로벌 협력을 강화할 것"이라고 약속했다. 문 대통령은 이어 "얼마 전 노벨위원회는 올해 노벨 물리학상 수상자로 기후변화의 원인을 밝혀내고 예측모델을 개발한 과학자들을 선정했다"며 "더는 망설일 시간이 없다"고 말했다.

문 대통령은 "인류가 코로나로 활동을 줄이자 기후위기 시계의 데드라인이 늘어난 것이 그 증거"라고 "G20의 연대와 협력이 지속가능한 세계를 만들 것이라 확신한다"고 강조했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr