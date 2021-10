창원시, 도심 속 1급 수질 '신이천' 보존 위해 16개 단체와 협약 맺어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 29일 신이천 냉천근린공원에서 지역주민, 종교계, 환경단체, 교육계 등 16개 단체와 함께 도심하천 수질 1급 수생태계 보전 협약을 맺었다.

신이천은 지난 8월 경남보건환경연구원 검사 결과 BOD(생물화학적산소요구량) 0.3㎎/ℓ로, 1등급 하천 기준인 2㎎/ℓ 이하보다도 월등히 뛰어난 수질로 판명됐다.

이에 시는 맑은 도심하천의 지속적인 수질보전과 함께 건강한 수생태계 보전을 위해 인근 이동·자은동 주민단체, 덕산동성당, 재건자은교회, 청룡사 등 종교계, 자연보호협의회, 야생생물보호협회, 하천살리기네트워크, 유치원 등 지역 주민 단체들과 협약을 맺었다.

참여 단체는 수질 보전을 위해 '창원시 비점오염원관리지역' 환경부 지정·고시에 따라 자동차 매연, 타이어 분진 등 비점오염원이 빗물에 씻겨 하천에 유입되지 않도록 친환경 차량 관리에 협조한다.

또한 세탁기 제자리 놓기 운동 참여로 세탁 생활하수가 하천에 유입되지 않도록 하는 등 신이천의 수생태계 보전에 앞장설 것을 다짐했다.

허성무 시장은 "비점 관리를 위한 선진국형 수질관리 제도를 정착시켜 모든 도심하천이 1급수로 개선돼 건강한 수생태계가 잘 보전될 수 있도록 환경정책 추진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

