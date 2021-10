"반도체·배터리 소재 1~2년 집중투자"…SK머티리얼즈·SK㈜ 합병 주총 통과

[아시아경제 최대열 기자] 반도체 소재 전문기업 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 380,900 전일대비 4,100 등락률 -1.06% 거래량 22,029 전일가 385,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close 는 29일 열린 임시주주총회에서 분할계획서 승인안과 합병계약서 승인안이 모두 통과했다고 밝혔다. 이에 따라 특수가스 사업부문 일체를 물적 분할해 신설 법인을 만들고 동시에 존속지주사업부문은 그룹 지주사인 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 4,000 등락률 -1.62% 거래량 142,875 전일가 247,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 일자리 확대·美 출장…동분서주하는 최태원위드 코로나…밀린 해외출장 나서는 총수들대체에너지·환경기술 14조 투자…최태원 회장 친환경 사업 승부수 close ㈜와 합병한다. 합병절차는 오는 12월 초 끝난다.

두 회사는 전 세계 첨단소재 시장에서 꾸준한 투자와 경영전략을 고도화할 필요에 따라 이번 합병을 결정했다. 반도체나 디스플레이, 배터리 등 성장가능성이 큰 영역에서 선제적으로 투자기회를 찾는 게 시장 판도를 결정할 가늠자될 것으로 예상되는 터라, 앞으로 1, 2년이 중요하다고 회사는 강조했다. SK의 투자역량과 머티리얼즈의 소재기술 사업화 역량을 유기적으로 결합해 회사를 키워낸다는 전략이다.

앞서 SK㈜는 2025년까지 첨단소재 분야에서 5조1000억원을 투자해 전 세계 1위 반도체·배터리 소재기업으로 도약하겠다는 목표를 제시했다. 특수가스 신설법인은 현재 글로벌 점유율이 높은 제품이 있는데, 앞으로 반도체 고객사에 맞춰 고부가 제품군을 더 늘리기로 했다. SK머티리얼즈 지주사업 부문은 합병회사 내 사내독립기업(CIC) 조직으로 운영, 소재사업을 확장하거나 관련 자회사를 관리하는 일을 한다.

SK㈜는 신주를 발행해 SK머티리얼즈 주식과 교환하는 소규모 합병 형태로 SK머티리얼즈를 흡수, 합병한다. 다음 달 29일부터 12월24일까지 SK머티리얼즈 주식 매매거래는 정지되며 27일께 보통주 1주당 SK㈜ 보통주 1.58주가 교부될 예정이다. 이용욱 SK머티리얼즈 사장은 "글로벌 톱 소재회사로 도약하기 위한 필수 선택으로 주주가치를 끌어올리겠다"고 말했다.

