임진왜란 대응용 무예 기술 지침서 보물 된다

국내 가장 오래된 무예서 '무예제보' 보물 지정 예고

'대승기신론소 권하'·'강진 무위사 감역교지' 등도

국내에서 가장 오래된 무예서인 '무예제보'가 국가지정문화재 보물로 지정된다. 문화재청은 '무예제보'와 '대승기신론소 권하', '초조본 아비달마대비바사론 권175', '강진 무위사 감역교지', '강릉 보현사 목조문수보살좌상', '울산 신흥사 석조아미타여래좌상', '서울 흥천사 비로자나불 삼신괘불도'를 보물로 지정 예고한다고 29일 전했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다.

'무예제보'는 조선 선조 31년(1598) 문인 관료 한교(1556~1627)가 왕명을 받고 편찬한 무예 기술 지침서다. 당시 조선은 임진왜란(1592), 정유재란(1597) 등으로 군사훈련이 필요해 지침서 간행이 절실했다. 한교는 명나라 군대의 전술을 참조해 무기(곤봉·방패·낭선창·장창·삼지창·장검) 제조법과 조련술을 저술했다. 군인들이 쉽게 이해할 수 있도록 그림과 함께 한글 해설을 써놓았다. 초간본은 프랑스 동양어 대학과 수원 화성박물관 두 곳에 있다. 이번에 지정 예고된 사료는 후자로, 희소성과 역사성을 인정받았다. 문화재청 측은 "'무예제보'은 이후 편찬된 '무예제보번역속집(1610)', '무예도보통지(1790)' 등 조선 후기 무예서에 많은 영향을 끼쳤다"며 "우리나라 무예사 연구를 위한 귀중한 자료이므로 보물로 지정해 연구·보존할 필요가 있다"고 했다.

대구 용문사에 있는 ‘대승기신론소 권하'는 조선 세조 7년(1461) 간경도감(刊經都監)에서 제작한 목판 인쇄 불경 서른세 장(권하)이다. 저본인 '대승기신론소'는 인도 승려 마명이 지었다. 양나라 진제(499~569)가 한문으로 번역한 내용을 당나라 승려 법장(643~712)이 주석을 달고 저술했다. 우리나라에서 '금강경', '원각경', '능엄경'과 함께 불교전문강원의 사교과 과목으로 학습됐다. 문화재청 측은 "조선 '대승기신론소'의 주석 내용과 간행 양상을 살필 수 있는 중요한 자료"라며 "불교·서지학적 가치가 크다"고 했다.

'초조본 아비달마대비바사론 권175'는 11세기 완성된 고려 초조대장경 경전의 일부다. 고려 고종 19년(1232) 몽골의 침략으로 불타버린 초조대장경판에서 인출됐다고 추정된다. '아비달마대비바사론'은 '아비달마발지론'의 주석서다. 설일체유부(소승불교 분파)의 이론을 상세하게 설명하고 다른 부파와 정도에서 벗어난 교리를 비판한다. 후대에 아비달마의 이론을 체계화하는 논서로 주목받았다. 문화재청 측은 "초조대장경판 조성 불사(佛事)의 성격과 경전의 유통상황 파악은 물론 경판 복원의 원천자료로서 역사·문화적 가치가 높다"고 했다.

'강진 무위사 감역교지'는 조선 세조가 강진 무위사의 잡역을 면제하도록 명령한 공식 교지 문서다. 이 무렵 조선은 주요 사찰에 잡역을 면제·축소하는 내용의 교지를 발급했다. '강진 무위사 감역교지'와 비슷한 시기에 발급된 '예천 용문사 감역교지', '능성 쌍봉사 감역교지', '천안 광덕사 감역교지'는 이미 보물로 지정됐다. 문화재청 측은 "세조의 서명인 어압(임금의 사인)과 '시명지보(施命之寶)’의 어보가 명확하게 남은 조선 초기 고문서"라며 "조선 전기 국왕 발급 문서 양식 연구에 중요하다"고 했다. 이어 "세조의 사찰 정책과 인식도 함께 살필 수 있다"고 했다.

'강릉 보현사 목조문수보살좌상'은 고려 후기~조선 초기 조성된 작품으로 추정된다. 복장(腹藏) 후령통에서 발견한 중수기에 따르면 조각승 석준과 원오가 1599년 평창 상원사 문수동자상과 함께 중수했다. 보현사 보살상과 상원사 문수동자상은 형태가 판이하다. 하지만 1599년 중수 불사를 함께 시행했다는 점에서 두 사찰의 성격, 승려 문중, 후원자 등에 유사한 배경이 있었다고 판단된다. 문수보살좌상은 두 어깨를 감싼 통견(양쪽 어깨를 덮는 형식)의 대의를 입고 있다. 앞으로 약간 숙인 자세인데, 머리에 화려한 보관(寶冠)과 보계(寶?)가 있다. 갸름한 얼굴과 깊게 팬 눈썹 골, 부푼 눈두덩이, 높고 오뚝한 코 등으로 또렷하고 이국적인 인상을 풍긴다. 풍만하게 표현된 목과 가슴, 가늘고 긴 두 손에선 양감이 느껴진다. 몸 전체를 감싸며 흘러내린 가사의 자연스러운 기법이 돋보인다. 문화재청 측은 "얼굴 모습, 신체 비례, 세부 표현 등이 고려 후기~조선 초기의 조형적 특성을 갖추고 있다"며 "현존 작품이 많지 않은 이 시기 불상 연구에 큰 도움이 된다"고 했다.

'울산 신흥사 석조아미타여래좌상'은 신흥사 대웅전에 봉안된 아미타삼존상에서 본존상을 가리킨다. 17세기 조각승 영색이 불석(규산염의 일종)으로 만들었다. 문화재청 측은 "영색이 수조각승이 돼 양주 회암사 불상 다음으로 제작했다"고 부연했다. 발원문에는 1649년 어천(포항 오천읍)에서 돌을 채석해 조성하고 배를 이용해 신흥사까지 옮겨온 사실이 적혀 있다. 아미타여래좌상은 짧은 목에 머리를 약간 숙인 결가부좌의 자세를 하고 있다. 상반신은 짧으나 다리 간격이 넓고 무릎 또한 높아 하체의 무게감이 전해진다. 비교적 넓적한 얼굴과 긴 눈썹, 작고 오뚝한 코, 눈꼬리가 올라간 긴 눈 등으로 온화하면서도 개성 있는 인상이다.

'서울 흥천사 비로자나불 삼신괘불도'는 조선 순조 32년(1832) 수화승 화담신선(華潭?善) 등 화승 열일곱 명이 조성한 왕실 발원 불화다. 화담신선은 1790년 용주사 불화를 주도했던 상겸·민관·연흥 등 서울·경기 화원들의 화풍을 계승한 인물이다. 19세기 '경성화파(京城畵派)'를 대표한다고 평가된다. 이 작품의 특징으로는 도상(圖像)이 꼽힌다. 부처와 제자(가섭·아난존자), 동자(문수·보현)가 상·중·하단으로 배치됐다. 문화재청 측은 "19세기 후반~20세기 초 서울·경기의 비로자나 삼신불 도상에 큰 영향을 끼쳤다"고 설명했다. "온화하고 기품 있는 존상의 표현, 정확하고 견고한 필치와 선명하고 밝은 채색, 섬세한 문양 등이 어우러져 격조 있는 화풍을 보여준다"고 했다.

