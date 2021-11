직원 60% 구조조정한 예비유니콘…‘화려한 부활’ 가능할까

[스타트업24+] 마이뮤직테이스트

2017년 몸값 약 1000억…컬리와 함께 ‘예비유니콘’ 선정

코로나19로 해외 사업 ‘직격탄’…매출 10%대로 줄어

피버팅하며 구조조정 돌입…온라인 공연으로 선방

‘위드 코로나’ 기대감…온·오프라인 투 트랙 전략

[아시아경제 이준형 기자] 한때 ‘예비 유니콘(기업가치 1조원 이상의 비상장사)’으로 주목 받았던 공연기획 스타트업 ‘마이뮤직테이스트’는 지난해 직원의 60%를 구조조정했다. 주 사업이었던 해외공연 수요가 코로나19로 급감한 영향이다. 이후 회사는 온라인 공연 사업에서 활로를 찾았다. 단계적 일상 회복(위드 코로나)과 함께 오프라인 공연 재개에 대한 기대감이 커지며 회사의 향후 성장성에도 이목이 쏠린다.

구조조정 결과 회사 직원은 2019년 말 기준 135명에서 50여명까지 줄었다. 극소수 직원만이 구조조정 후 8~9개월이 지나 순차적으로 회사에 복귀할 수 있었다.

2017년 몸값 ‘1000억’

마이뮤직테이스트는 차세대 유니콘으로 꼽혔던 스타트업이다. K-POP 팬들의 수요 데이터를 조사한 후 공연을 기획하는 사업을 통해 2017년 250억원의 누적투자액을 기록했다. 당시 회사는 123억원 규모의 시리즈C 투자를 유치하며 약 1000억원의 기업가치를 인정받았다. 중소벤처기업부는 2019년 마이뮤직테이스트를 마켓컬리, 왓챠 등 굵직한 스타트업들과 함께 예비 유니콘으로 선정했다. 공급자 중심이었던 공연기획 시장을 소비자 중심의 시각으로 바라본 ‘역발상’의 결과다.

하지만 코로나19는 회사에 직격탄이 됐다. 해외공연 기획을 주력 사업으로 삼았던 탓이다. 글로벌 K-POP 팬들이 주 고객층이었던 데다 2019년 기준 해외 매출 비중은 95%를 넘었다. 코로나19가 상대적으로 일찍 확산됐던 미국, 유럽 등 해외에서 오프라인 공연이 속속 취소돼 다른 국내 기업보다 팬데믹(세계적 대유행) 여파에 더 빨리 휘말렸다. 업계는 코로나19 전후로 오프라인 공연 시장의 90%가 증발한 것으로 보고 있다. 회사의 지난해 초 월 매출액은 평소 대비 10%대로 쪼그라들었다.

존폐기로에 놓인 회사는 피버팅(pivoting·전략 급선회)에 나섰다. 온라인 공연 플랫폼은 회사가 택한 미래 먹거리였다. 고객 수요에 기반해 공연을 여는 사업모델은 기본적으로 유지했지만 장소를 온라인으로 옮겼다. 온라인 공간에서 공연뿐 아니라 팬 사인회를 열고 앨범·굿즈 등을 판매하며 수익을 올렸다.

구조조정 후 온라인 사업 강화

이 같은 피버팅 과정에서 인력 재조정은 불가피했다. 회사 내부 인력이 오프라인 공연 기획 업무를 중심으로 구성됐던 까닭이다. 마이뮤직테이스트는 해외 공연을 주 사업으로 하다 보니 투어매니저 등 공연 기획 실무를 담당하는 직원들이 대부분이었다. 온라인 커머스 사업을 강화하던 시기에 개발자 등 신사업에 필요한 인력은 많지 않았다. 이 같은 인력구조는 회사가 많은 직원들을 내보낼 수밖에 없었던 이유기도 하다. 이재석 마이뮤직테이스트 대표는 "지난해 4월 자금사정이 굉장히 안 좋았다"면서 "당시 결정을 내리지 않았다면 이후 급여와 퇴직금도 보장할 수 없었다"고 밝혔다.

빠른 결단에 힘입어 최악의 상황은 피했다. 회사는 지난해 4월부터 2개월 동안의 혹독한 구조조정 후 같은 해 7월 온라인 공연 사업을 본격화했다. 결과는 나쁘지 않았다. 코로나19로 디지털 전환이 가속화하자 온라인 공연에 대한 거부감도 줄어든 덕분이다.

회사는 지난해 7월부터 최근까지 37개의 온라인 공연을 기획했다. 지난해 매출액은 192억원으로 전년(254억원)보다 25% 가량 줄었지만 코로나19 여파를 감안하면 선방한 셈이다. 회사는 올해 매출액도 지난해와 비슷한 수준일 것으로 내다봤다.

위드 코로나로 회사는 온라인·오프라인 공연 사업을 투 트랙으로 전개할 계획이다. 4년 만에 투자 유치에도 나섰다. 이 대표는 "최근 시리즈D 투자를 오픈하고 몇몇 투자사들과 논의를 하고 있는 상황"이라며 "회사와 직접적인 시너지 효과를 낼 수 있는 전략적투자자(SI)와 집중적으로 소통하고 있다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr