[기로의 상장사]한창, 한주케미칼앤홀딩스 CB 전환가 ‘500원’으로… 물량 폭탄 우려④

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한주케미칼앤홀딩스(옛 큐브앤컴퍼니)가 기존에 발행키로 했던 150억원 규모의 전환사채(CB) 전환가 조정 한도를 액면가인 500원으로 낮췄다. 주가가 500원까지 낮아져도 CB 투자자들은 손해를 보지 않는 구조를 만든 것이다.

대신 그만큼 전환할 수 있는 주식 수는 늘어나기 때문에 일반 투자자의 주식가치를 희석시킬 우려가 제기된다. 만약 CB 전환가가 500원까지 내려가면 현재 총 주식의 80%가 넘는 주식이 시장에 새로 풀릴 수 있다.

28일 금융감독원 전자공시에 따르면 한주케미칼앤홀딩스는 150억원 규모 CB의 전환가 조정 한도를 액면가인 500원으로 변경한다고 공시했다. 기존 전환가 조정 한도 1930원에서 대폭 하향한 것이다.

CB는 향후 주식으로 바꿀 수 있는 조건이 붙은 사채다. 정해진 전환가보다 주가가 높으면 주식으로 전환해 차익을 볼 수 있다.

이번에 발행하는 CB는 전환가를 500원까지 내릴 수 있다. 향후 한주케미칼앤홀딩스의 주식이 500원 이상만 되면 CB투자자들은 이익을 볼 수 있다. 이 CB의 현재 전환가는 2250원이다. 주가가 77%까지 하락해도 CB투자자들은 안전한 셈이다.

하지만 이 경우 전환되는 주식 수가 기하급수적으로 늘어난다. 현재 전환가 2250원 기준 전환될 수 있는 주식 수는 333만3333주로 한주케미칼앤홀딩스 전체 주식의 8.9% 수준이다. 만약 전환가가 500원으로 낮아지면 3000만주가 전환된다. 이는 전체 주식의 80.6%에 해당한다. 이렇게 되면 대규모 물량이 시장에 풀려 일반 투자자가 갖고 있는 주식가치가 거의 반토막 나는 셈이다.

이와 함께 한주케미칼앤홀딩스는 콜옵션(매도청구권) 조항도 변경했다. 기존에는 150억원 CB 중 30%인 45억원을 한주케미칼앤홀딩스가 지정하는 제 3자에게 매도할 수 있는 옵션이 있었는데 이 규모를 105억원으로 확대했다. 전체 CB의 70%를 일정 기간이 지난 후 한주케미칼앤홀딩스가 다시 사들일 수 있다. CB에서 발생하는 이익을 한주케미칼앤홀딩스 또는 누군가가 취할 수 있는 셈이다.

이처럼 콜옵션 한도를 늘린 이유는 발행 대상자를 한창에서 메리츠증권으로 변경했기 때문으로 풀이된다.

앞서 한창은 지난 8월 100억원을 한주케미칼앤홀딩스에 넣으면서 최대주주에 올라선 회사다. 또 한창은 자회사 지유온을 통해 한주케미칼앤홀딩스에 CB로 80억원을 추가 투자했다.

이후 한창은 100% 자회사인 한주케미칼의 지분 40%를 한주케미칼앤홀딩스에 192억원을 받고 넘겼다. 결국 한창은 한주케미칼을 이용해 현금을 거의 들이지 않고 한주케미칼홀딩스 주식과 CB를 얻은 셈이다.

한창은 여기서 한 바퀴 돌린 현금 중 150억원을 다시 한주케미칼앤홀딩스 CB에 넣으려고 했다. 하지만 자금 회전 지적이 제기되자 CB 투자자를 한창에서 메리츠증권으로 바꾼 것으로 추정된다.

그럼에도 큰 규모의 콜옵션이 붙어있어 사실상 메리츠증권에 CB를 맡겨둔 구조가 됐다. 실제 메리츠증권은 콜옵션을 부여하는 댓가, 즉 보관료로 3%의 프리미엄을 받는다.

한편 전날 금융위원회는 상장사들의 무분별한 CB 발행으로 기존 주주의 주식가치 희석 문제가 발생하고 있다며 최대주주 등의 CB 콜옵션 행사한도를 지분율 이내로 제한키로 했다. 또 현재는 전환가 하향 조정만 되고 있는데, 이를 상향 조정하는 것도 의무화했다. 다만 시행 시기가 12월1일부터라 이번 한주케미칼앤홀딩스의 CB는 적용받지 않는다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr