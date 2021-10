NYT "올해 美 추수감사절 식탁 물가 사상 최고로 급등할 것"

[아시아경제 권재희 기자] 공급망 혼란과 노동력 부족, 악천후 등으로 올해 미국의 추수감사절 식탁 물가가 사상 최고로 급등할 것이라고 뉴욕타임스(NYT)가 25일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 농경제학자, 농부, 식료품 임원들은 추수감사절의 전통 식단에 필요한 재료들이 올해 어느 때보다 더 비쌀 것이라고 입을 모았다.

이는 코로나19 사태로 여파로 모임 규모가 줄어든 탓에 추수감사절의 대표 음식인 칠면조 가격이 낮았던 지난해와 대조됐다.

미국 농민조직인 미국농업인연맹(AFBF)의 연례 조사에 따르면 지난해 추수감사절 식자재 10개 품목의 가격이 2010년 이래 가장 낮았다.

하지만 올해는 공급망 혼란과 노동력 부족, 악천후 등이 복합적으로 작용하며 정반대의 상황이 벌어지고 있다.

우선 칠면조는 파운드당 가격이 연말께 미 농무부 가격 기준으로 2015년 사상 최고가(1.36달러)를 넘어설 것으로 예상됐다.

이는 칠면조의 사료인 옥수수 가격이 올해 들어 일부 지역에서 두 배 이상으로 급등한 탓이라고 NYT는 설명했다.

포장된 모닝롤 빵 가격도 거의 모든 재료 가격이 오르는 바람에 올해는 더 비싸고, 철강 가격이 코로나19 대유행 이전의 3배로 급등한 탓에 크랜베리소스 캔 가격도 뛰어오를 전망이다.

칠면조 요리에 어울리는 캘리포니아산 '피노 누아르' 와인도 에너지 비용 상승과 노동력 부족, 중국으로부터 유리병 공급 지연 등이 반영돼 높은 가격표가 부착될 예정이다.

악천후도 추수감사절 식탁 물가 상승에 영향을 미쳤다.

늦봄 미 중서부 지역에 닥친 가뭄으로 사탕무 재배 농가가 피해를 봤고, 남부 지역을 강타한 허리케인 아이다로 사탕수수 정제소가 문을 닫았다.

세계 최대 커피 생산국인 브라질은 올해 가뭄과 한파에 시달려 커피 생산이 감소하고 커피 가격은 급등했다.

NYT는 소비자들이 추수감사절 이전 수주전부터 쇼핑을 시작했으나, 사재기와 같은 현상은 벌어지지 않을 것이라고 전했다.

