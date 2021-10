[기로의 상장사]한창, 6년째 적자… 자금 조달로 연명③

[아시아경제 장효원 기자] 코스피 상장사 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 이 6년째 적자를 지속하고 있음에도 시장에서 수시로 자금 조달을 하면서 회사를 운영하고 있는 것으로 나타났다. 최근 2년간 수차례 유상증자와 사채 발행을 진행하면서 520억원 이상을 조달했는데, 이번에 또 300억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정해 주주들의 부담이 예상된다.

특수관계자에 빌려준 돈 216억, 손실로 처리

26일 금융감독원 전자공시에 따르면 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 별도 기준 2015년부터 6년 연속 영업손실을 기록했다. 6년 간 누적 영업손실은 177억원 규모다. 순손실 역시 2016년부터 꾸준히 발생하고 있다. 5년 누적 당기순손실은 466억원에 달한다.

코스닥 상장사는 투자자 보호를 위해 별도 기준 4년 연속 영업 적자가 발생하면 관리 종목으로 지정하고 5년 연속 적자가 지속되면 상장 적격성 실질 심사 대상으로 분류한다. 하지만 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 코스피 상장사라 6년 넘게 적자라도 이 규정을 적용받지 않는다.

한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 소화기 제조, 판매사업 등이 본업인 회사인데 부동산 개발사업, 수산물 유통사업, 전자상거래 사업 등도 영위하고 있다. 여러 사업으로 확장했지만 대부분 손실을 보고 있다. 지난해 말 기준 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 의 15개 자회사 전체 순손실은 258억원이다. 한주케미칼 외에 모든 자회사가 손실을 냈다.

자회사를 제외하고 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 별도 기준으로도 지난해 247억원의 대규모 손실을 기록했다. 손실의 주요 원인은 기타 대손상각비다. 대손상각비는 매출채권이나 기타채권 등의 신용에 문제가 생길 경우 손상 처리하는 회계 비용이다. 미리 ‘못 받을 돈’으로 처리하는 것이다.

지난해 말 기준 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 의 매출채권 및 기타채권 손상차손은 255억원으로 전년 114억원보다 123.7% 급증했다. 지난해에만 193억원을 새로 손상 반영했고 이 중 51억원은 장부에서 아예 지워버리는 제각으로 처리했다.

손상차손이 급증한 원인은 특수관계자에 대한 대여금 때문으로 분석된다. 지난해 말 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 의 특수관계자에 대한 장·단기대여금은 425억원이다. 전년도 131억원보다 224.4% 증가했다. 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 이중 216억원을 손실충당금으로 계상했다. 특수관계자에게 빌려준 돈 중 절반 이상을 못 받을 돈으로 분류한 것이다. 전년도 손실충당금은 24억원이었다.

또 300억 BW 발행… 주주 부담↑

이처럼 지속적인 적자와 대여금 손상에도 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 이 유지될 수 있었던 이유는 자금 조달 덕분으로 풀이된다. 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 최근 2년 내에 520억원 이상을 시장에서 조달했다. 코스피 상장사라는 것을 이용해 주주들의 자금을 수혈 받은 것이다.

한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 지난해 9월23일 263억원을 주주배정 유상증자로 조달했다. 3200만주를 새로 발행했는데 이는 당시 전체 주식의 92%에 해당하는 물량이었다. 이렇게 조달한 자금의 대부분인 200억원은 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 과 종속기업의 차입금 상환에 쓰였다. 회사의 차입금을 주주들 돈으로 갚은 셈이다.

전환사채(CB)도 지난해 1월부터 올해 2월까지 네 차례나 발행했다. 올 상반기 말 기준 미상환 CB는 260억원이 남아있다. CB로 조달한 자금도 대부분 운영자금과 채무상환자금으로 쓰였다. CB가 전환되면 총 1821만주가 시장에 풀릴 수 있다. 전체 발행주식의 27.3%에 해당하는 물량이다.

게다가 전날 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 5 등락률 +0.42% 거래량 52,307 전일가 1,190 2021.10.26 09:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑② close 은 300억원 규모의 분리형 신주인수권부사채(BW)를 주주배정으로 발행한다고 공시했다. 또 주주들에게 손을 벌리는 셈이다. 이번 BW 발행 목적도 채무상환과 운영자금 확보다.

금융투자업계 관계자는 “자금조달을 자주하는 기업들은 그들이 실제 어떻게 자금을 운용하는지 면밀히 확인해야한다”며 “특히 CB, BW가 많으면 향후 물량 부담이 될 수 있어 주의가 필요하다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr