광주 서구 ‘달빛누리 환경학교 프로그램’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 주민들의 기후위기 대응 및 환경 공감 능력 향상을 위해 ‘달빛누리 환경학교’ 프로그램을 운영하고 있다고 25일 밝혔다.

달빛누리 환경학교 프로그램은 기후 위기의 심각성을 깨닫고 변화하는 환경에 대한 적응 능력을 키울 수 있도록 환경단체들과 연계해 올해 이달까지 ▲꼼지락공작실 ▲업사이클링 수업 ▲찾아가는 환경학교 총 3개의 프로그램을 진행했다.

내달에는 ▲찾아가는 EM학교 프로그램이 진행될 예정이다.

먼저 꼼지락 공작실은 초등학교 1~4학년을 대상으로 진행하는 체험교육 프로그램이며 아이들이 기후 위기의 심각성을 깨닫고 변화하는 환경에 대한 적응 능력을 키울 수 있도록 시행 중인 프로그램이다.

업사이클링 수업은 재활용을 넘어 가치를 더한 새활용 수업을 통해 물건의 가치를 다시 생각하는 계기를 제공하고자, 매월(3월~10월) 둘째 주, 셋째 주 목요일 업사이클링에 관심있는 성인을 대상으로 기획된 프로그램으로 물건의 가치를 생각해보고 제로웨이스트 운동을 확산코자 했다.

찾아가는 환경학교는 서구 관내 지역아동센터들을 방문해서 환경교육 접근성이 떨어지는 학생들에게도 교육의 기회를 줌으로써, 실생활과 연계된 환경교육을 확대해 일상 내에서 기후 행동의 자발적 참여를 유도하였다.

찾아가는 EM학교는 생활악취 개선 효과 및 수질오염에 뛰어난 EM에 대한 환경 특화 교육으로 가정에서 쉽게 활용할 수 있는 EM관련 물품을 만들며 가족 친목을 도모할 수 있도록 프로그램이 구성돼 있다.

찾아가는 환경학교에 참여한 한 학생은 “요리 실습을 통해 음식물 쓰레기를 줄일 수 있는 방법을 알게 됐고 현장견학을 통해 자원순환을 체험하는 등 실습위주의 교육 콘텐츠들이 많아 내용을 이해하기 한결 수월했다”고 전했다.

서구 관계자는 “‘달빛누리 환경학교’ 프로그램은 주민들의 일상에 활력을 주고 환경 공감 능력 향상에도 기여할 것이다”며 “내년에도 비건 및 제로웨이스트 프로그램 운영 등 환경교육을 더 확대해 나가겠다”고 말했다.

