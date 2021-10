상생소비지원금 1465억원 발생…1452만명 신청

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난 1일부터 시행된 상생소비지원금(카드 캐시백) 사업의 지급 예정액이 22일까지 총 1465억원 발생했다고 기획재정부가 25일 밝혔다.

상생소비지원금은 월 신용·체크카드 사용액이 2분기(4~6월) 월평균 사용액보다 3% 이상 많으면 초과분의 10%를 현금성 포인트로 돌려주는 정책이다. 예를 들어 2분기 월평균 사용액이 100만원이고 10월 카드 사용액이 153만원인 경우, 증가액 53만원 중 2분기 월평균 사용액의 3%(3만원)를 제외한 50만원의 10%인 5만원을 돌려준다.

지급 예정액은 지난 15일까지의 600억원과 비교하면 1주일 새 2.4배로 늘어났다. 24일까지 캐시백을 신청한 국민은 1452만명이다.

10월에 발생한 캐시백은 다음 달 15일 지급될 예정이다. 상생소비지원금 시행 기간은 이달부터 두 달간이다. 1인당 최대 월 10만원까지 받을 수 있다.

정부가 편성한 카드 캐시백 사업 예산은 7000억원이다. 예산이 소진되면 사업이 조기 종료될 수 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr