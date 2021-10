日 확진자 2만5000명에서 300명대로…"검사 건수 감소해서?" 의혹

[아시아경제 권서영 기자] 일본의 코로나19 확진자 수가 급격한 감소세를 보이는 가운데 통계 왜곡 관련 의혹이 불거졌다.

23일 아사히신문 등은 도쿄도와 오사카부가 25일부터 음식점 등에 대해 방역 지침을 완화하기로 했다고 전했다. 이들 지방자치단체는 코로나19 감염 방지 대책이 확인된 '인증점'에 대해 9시까지의 영업시간 단축 조치를 해제하기로 했으며, 이로써 도쿄도 내의 약 12만여 개 음식점 중 인증점 10만2000여 곳이 영업시간 제한을 받지 않게 됐다.

이러한 정책 방향성의 전환은 일본의 코로나19 신규 확진자 수가 급감한 결과로 파악된다. 현지의 공영방송 NHK는 지난 21일 기준 일본 전역에서 새로 확인된 확진자는 345명에 그친다고 집계했으며, 이로써 현재 일본 내 코로나19 하루 확진자 수는 닷새 연속 500명 미만을 기록했다. 이는 지난 8월 중순 최대 2만5000여 명에 달했던 데에 비하면 매우 큰 감소 폭이다.

그러나 신규 확진자 수의 급감 사유에 대해서는 일본 내의 감염병 전문가들 사이에서도 의견이 엇갈리고 있다. 현재 가장 유력한 추측은 코로나19 검사 건수가 줄어들면서 통계에 잡히는 확진자 수 역시 줄어들었다는 분석이다. 최근 일본 정부는 무료로 진행되던 코로나19 검사를 유료로 전환한 바 있다. PCR 검사를 받는 데에 약 2만엔(약 20만원)의 비용이 필요해지면서, 지난 8월 중순 하루 17만건까지 늘었던 건수는 최근 3만건에서 6만건 규모로 축소됐다.

이에 일각에서는 이달 말 중의원 선거를 앞둔 일본 정부가 확진자의 집계 수를 줄이기 위해 이러한 조치를 단행한 것이 아니냐는 관측이 나왔다. 반면 검사 건수의 감소 폭을 고려해도 2만여 명이 넘던 확진자 수가 300명대로 줄어든 것에 대해서는 추가적인 설명이 필요하다는 진단도 나오고 있다. 명확한 이유 없이 이른바 '위드 코로나'로의 전환을 시도하려는 정부의 선택이 더욱 큰 대유행을 불러올 수 있다는 우려 때문이다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr