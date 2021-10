함평초, 교육복지우선지원사업 ‘교실 밖 인문학’ 발행

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평초등학교는 지난 3월부터 운영했던 ‘청소년 인문학 교실-자연·생태체험 해봄’ 프로그램의 전 과정을 담은 예쁜 포토북 ‘교실 밖 인문학’을 발행했다고 22일 밝혔다.

청소년 인문학 교실은 해봄마을학교의 사람 책 둘레길 프로그램과 함께 1, 2부로 진행했다.

1부 ‘인문학 독서 해봄’에서는 학년별로 온 책 읽기를 통해 에코 집짓기, 탄소발자국-로컬푸드가 최고야, 환경?생태를 위해 지금 나와 친구들이 할 수 있는 일은 무엇일까? 등 환경파괴의 심각성을 알고 자연환경 보호를 위한 우리가 할 수 있는 일들을 찾아보고, 2부 ‘사람 책 둘레길-자연·생태 체험해봄’에서는 마을의 숲과 하천에 사는 꽃, 나무, 물고기, 새 등 다양한 생물들을 관찰하고 자연을 느끼는 시간을 가졌다.

포토북에는 학생들이 함께 책을 읽으며 내가 먹는 음식과 사용하는 일상품들이 환경을 오염시킨다는 사실에 놀라워하고 탄소발자국을 줄이고 환경과 생태를 위해 지금 당장 할 수 있는 일들을 머리를 맞대고 논의하며, 소중히 지켜야 할 마을의 숲과 하천을 관찰하고 즐기는 모습들을 고스란히 담았다.

프로그램에 참여했던 4학년 학생은 “우리가 한 프로그램을 책으로 만든다고 해서 어떻게 나올지 궁금했는데 사진으로 다시 보니 선생님들과 했던 활동들이 다 기억난다.

친구들과 물고기를 관찰하고 물놀이도 하고, 해먹도 설치해서 누워보기도 하고 정말 재미있었다. 앞으로 이런 프로그램을 또 했으면 좋겠다”라며 자신의 모습이 담긴 포토북을 보고 즐거워했다.

성낙경 교장은 “지구온난화, 미세먼지와 플라스틱 등 환경문제는 이제 시대의 필수적 화두이다. 함평초등학교에서는 앞으로도 업사이클링, 탄소중립 실현 등 미래 대응을 위한 다양한 환경실천 교육을 통해 지속 가능한 삶과 책임감 있고 성숙한 세계시민으로의 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr