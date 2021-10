인천 남동구, 드론 활용해 오염물질 배출 실시간 감시

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 남동구가 인천지역 최초로 드론을 활용한 실시간 오염물질 배출 감시에 나섰다.

20일 구에 따르면 고성능 카메라와 대기오염물질 측정 장비를 탑재한 드론 2대를 활용해 환경 취약지역과 대기오염도가 높은 공장 밀집 지역의 오염물질 배출 상황을 감시한다.

측정 가능한 오염물질은 미세먼지(PM10/2.5), 황산화물(SOX), 질소산화물(NOX), 휘발성유기화합물질(VOCS) 등이다.

구는 드론을 활용한 3차원 환경감시망 구축을 통해 시간적, 공간적 한계로 어려움이 있던 환경오염행위의 효율적 관리가 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

아울러 지역별 대기오염도 농도 측정에 의한 오염도 지도 작성과 분석을 통해 남동구의 대기질을 종합적으로 관리할 계획이다.

이강호 남동구청장은 "앞으로 드론 등 4차산업 관련 기술을 효과적으로 활용·접목해 환경분야 행정력을 높여 나가도록 노력하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr