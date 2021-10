[아시아경제 임혜선 기자] 설악산에 첫눈이 관측됐다. 지난해보다 15일 빨랐다.

19일 기상청과 설악산국립공원사무소에 따르면 19일 오전 10시 중청대피소 주변에서 첫눈이 관측됐다. 이날 10시 30분까지 30여 분간 흩날리다 그친 눈은 오후 3시께부터 1시간여 동안 다시 내려 1㎝ 정도의 적설량을 기록했다. 관측 당시 기온은 0.4도, 풍속은 초속 0.6m였다. 중청대피소의 최저기온은 오전 8시 24분 영하 1.1도를 기록했다. 지난해 설악산에 눈이 온 것은 11월 3일이었다. 가장 빨리 눈이 내린 날은 2015년이 10월 10일이다.

기상청은 동풍의 영향으로 19일 밤까지 강원 영동에 비나 눈이 내릴 수 있다고 예보했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr