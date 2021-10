경남RE100시민클럽 출범식 및 원탁토론회 개최

경남 도민이 함께 만드는 에너지 전환

탄소중립 재생에너지 확대를 위한 도민토론회

화이트, 그린, 블루 시민클럽 참여 인증

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남RE100시민클럽 준비위원회는 19일 오후 2시, 경남도민이 함께 만드는 에너지 전환을 위한 경남RE100시민클럽 출범식과 경남도민 참여형 에너지 전환 정책을 위한 시민토론회를 개최했다.

RE100은 Renewable Energy 100(재생에너지 100)의 약자로 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 대체 하는 것을 말한다.

RE100시민클럽은 탄소중립 실현을 위해 자신이 사용하는 에너지를 재생 가능한 에너지로 전환하는 노력과 함께 지역의 에너지 전환을 촉진하는 시민행동 실천그룹이다.

경남RE100시민클럽은 지난 5월부터 경남햇빛발전협동조합, 경상남도지속가능발전협의회, 경남지역문제해결플랫폼, 경남지역에너지전환네트워크, 경남에너지시민행동, 경남사회연대경제사회적협동조합, 창원대학교LINK+가 경남RE100시민클럽 준비모임을 구성해 도민들의 탄소중립활동을 지원하는 활동을 논의해 왔으며 19일 출범식과 시민토론회를 했다.

출범식은 경남햇빛발전협동조합 심상완 이사장의 개회사와 정보주 경남지역문제해결플랫폼 공동대표, 옥세진 사회혁신추진단장의 축사가 이어졌다.

주요 사업은 RE100 캠페인, 시민교육, 재생에너지 시민생산 참여 거점 마련 및 시민활동 지원 등 탄소중립을 위한 다양한 시민 활동을 지원할 예정이다.

출범식은 방역지침에 따라 49명의 현장 참가자와 유튜브 생중계를 통해 온라인으로 개최되었다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr