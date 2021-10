무디스, 中 부동산 기업 7곳 신용등급 일제히 하향 조정

[아시아경제 이춘희 기자] 중국 부동산 대기업 헝다가 유동성 위기에 빠진 가운데 국제 신용등급 평가사인 무디스가 하루만에 중국 부동산 기업 7곳의 신용등급을 하향 조정했다.

19일 중국 현지 언론에 따르면 무디스는 전날 뤼디 홀딩스, 양광청, 중국아오위안, 자자오예, 상성 홀딩스, 푸리 부동산, 중량 홀딩스 등 7개 부동산 회사의 신용등급을 내렸다.

헝다의 위기가 이어지면서 고급 부동산 전문 개발사 화양녠이 디폴트(채무불이행) 상태에 빠지고, 여러 업체의 신용등급이 내려가는 등 도미노 효과 우려가 제기되기도 했지만 이 같이 하루 동안 여러 중국 부동산 업체의 신용등급이 동반 하락한 것은 이례적인 일이다.

무디스는 중국 부동산 기업들의 신용등급 동반 하향조정은 부동산 기업의 미래 매출, 융자 전망이 낙관적이지 않다는 점과 유동성 위기에 처할 수 있다는 우려에 따른 것이라고 설명했다.

