민주당 광주시당 '지방자치 아카데미' 참가자 모집

20~25일 접수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당(위원장 송갑석은 ‘2021년 광주 지방자치아카데미’참가자를 모집한다고 19일 밝혔다.

대상은 70명으로 모집 기간은 20일부터 25일 오후 6시까지다.

아카데미를 통해 내년 제8회 전국동시지방선거를 앞두고 역량 있는 정치 신인을 발굴하고 체계적으로 교육할 방침이다.

참가 신청은 더불어민주당 광주시당 공식블로그 소식란을 통해 온라인으로 직접 신청할 수 있다.

수강료는 30만원으로 장애인이나 만 35세 이하 청년의 경우 50%가 감면된다.

내달 1일 더불어민주당 광주시당 2층 대회의실에서 송영길 당대표와 송갑석 광주시당위원장이 참석한 가운데 입학식을 갖고 개강한다.

‘내가 만드는 새로운 광주, 광주의 미래’를 주제로 열리는 이번 지방자치아카데미는 12월 20일까지 매주 월요일 오후 7시부터 2시간씩 진행되며 총 8강으로 운영된다.

1일 첫 강의에는 ▲송영길 더불어민주당 당대표와 송갑석 광주시당위원장이 강사로 나서 각각 ‘한국 현대사와 민주당이 나아갈 길’과 ‘광주 전남 미래 먹거리를 고민하다’를 강의한다.

이밖에도 ▲이광재 국회의원(‘한국판 뉴딜과 지역균형 추진 과제’) ▲현근택 변호사(‘슬기로운 이슈분석과 토론 노하우’) ▲김준하 GIST 교수(‘인공지능시대와 광주’) ▲정수현 선거관리위원회 담당관(‘정치관계법 바로알기’) ▲안일원 리서치뷰 대표(‘여론 바로 읽기와 신박한 선거 전략’) ▲김미경 광주여성가족재단 대표이사(‘정치인의 성인지 감수성’) 가 강사로 참여한다.

수료자에게는 ‘광주 지방자치아카데미’ 수료증이 수여되고, 더불어민주당 광주시당 ‘광주 더불어 클럽’에 등록되는 특전이 주어진다.

특히 8강의 강좌에 전부 참여하면 더불어민주당 공직선거후보자 추천 자격인 당내 교육연수 16시간을 충족할 수 있다.

송갑석 민주당 광주시당위원장은 “다양한 현안과 국가·지방 공공정책을 체계적으로 이해하고, 지역사회의 다양한 이슈에 대안을 제시할 수 있는 역량 있는 광주 정치인을 발굴하고자 이번 아카데미를 마련했다”며 “지방선거 입후보 예정자들의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr