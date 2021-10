광주 광산소방서, 산악사고 대비 '만전'

특별구조훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 어등산 일대에서 산악사고의 신속하고 효율적인 대응을 위해 특별구조훈련을 실시한다고 19일 밝혔다.

지난해 전국 산악 사고 중 가을철은 35.2%(3730건)로 가장 많이 발생했다.

이후 봄철 24.5%(2603건), 여름철 23.4%(2484건), 겨울철 16.7%(1776건) 순으로 발생했다.

이에 따라 광산소방서는 가을철 산악사고 대비를 위해 지난 13일부터 오는 27일까지 어등산 일대에서 3차례에 걸쳐 구조대원을 대상으로 훈련을 실시한다.

주요 내용으로는 등산객의 실족, 추락, 고립 등에 대비해 ▲개인별 행동 절차 및 임무 숙지 ▲사고 발생 위치의 신속한 초기수색 ▲로프 구조기법 ▲등산객의 안전한 이송훈련 등이다.

최병복 119재난대응과장은 “가을철 산악사고가 많은 만큼 체계적인 훈련을 통해 안전사고 대비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr