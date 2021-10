美 음성인식 기술업체, 삼성전자에 특허침해 소송 제기

[아시아경제 이춘희 기자] 미국의 음성인식 기술업체 '파루스(Parus) 홀딩스'가 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 400 등락률 +0.57% 거래량 9,478,389 전일가 70,200 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정이재용의 '기능 중시 경영' 철학…삼성, 기능대회 출신 우수 인재 채용(종합) close 를 상대로 특허침해 소송을 제기했다.

블룸버그통신은 19일 파루스 홀딩스가 삼성전자 및 삼성전자 미국법인을 상대로 미국 텍사스 주 미국 연방 서부지방법원에 특허침해 소송을 제기했다고 보도했다.

파루스 측은 삼성전자가 자사의 음성을 이용한 웹 브라우징 및 기기 조작 기술 특허를 침해했다고 주장하고 있다. 이 회사는 삼성 측이 의도적인 침해 행위를 했다며 이로 인해 자사가 입은 손실의 3배 및 소송 비용을 지급하고, 법원이 침해 행위 금지 명령을 내려줄 것을 청구했다.

블룸버그에 따르면 이 회사는 앞서 2019년에도 애플, 구글, 삼성전자, LG전자를 상대로 음성 인식 사용자환경(UI) 관련 특허 소송을 제기했지만 아직 판결은 나지 않았다.

