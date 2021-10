신세계, 강남점 1층·중층 리뉴얼 자산 센트럴시티에 양도

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 103,406 전일가 259,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다여성의류·화장품 판매↑ … 백화점 가을세일 매출 두자릿수 증가[포토] "백화점 속 미술관" … 신세계 강남점 '아트&일러스트 페어' close 는 계열사 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 103,406 전일가 259,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다여성의류·화장품 판매↑ … 백화점 가을세일 매출 두자릿수 증가[포토] "백화점 속 미술관" … 신세계 강남점 '아트&일러스트 페어' close 센트럴시티에 다음달 중 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 103,406 전일가 259,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다여성의류·화장품 판매↑ … 백화점 가을세일 매출 두자릿수 증가[포토] "백화점 속 미술관" … 신세계 강남점 '아트&일러스트 페어' close 강남점 1층/ 중층 리뉴얼 자산을 89억원에 양도한다고 19일 공시했다. 회사 측은 "리뉴얼 공사로 인한 자산 증가분을 건물 소유주인 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 3,500 등락률 -1.35% 거래량 103,406 전일가 259,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다여성의류·화장품 판매↑ … 백화점 가을세일 매출 두자릿수 증가[포토] "백화점 속 미술관" … 신세계 강남점 '아트&일러스트 페어' close 센트럴시티에 양도한다"고 설명했다.

