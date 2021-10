경남도·국가균형발전위원회, 지역 청년들과 일자리 찾기 머리 맞대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도와 대통령직속 국가균형발전위원회는 19일 창원시 성산구 청년일자리프렌즈 마루홀에서 '지역청년 일자리 개선을 위한 현장간담회'를 개최했다.

'지역을 읽고 청년을 담다(청년읽담)'를 주제로 개최된 이번 간담회에는 다양한 분야에서 활동 중인 지역 청년들과 김사열 국가균형발전위원장, 박종원 경남도 경제부지사, 박성민 청년비서관 등 25명이 참석했다.

이날 간담회는 수도권의 구직자 집중 현상으로 인한 지역 불균형을 국가발전의 저해 요소로 인식하고 경남의 청년정책을 공유하고 지역 청년의 일자리에 대한 인식 등을 살펴보기 위해 마련됐다.

간담회에서는 '청년이 살고 싶은 더 큰 경남'을 주제로 경남도 청년정책추진단의 경남 청년정책 발표, 청년재단의 '지역과 청년을 잇는 청년정책' 발표 등이 진행됐다.

또한 청년정책네트워크, 대학일자리센터, 청년일자리사업에 참여하는 지역 청년들과 함께 지역 청년 일자리 개선을 위한 자유토론도 진행됐다.

박종원 경제부지사는 "지역 주도의 지속 가능한 국가균형발전을 달성하기 위해 청년의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "청년이 살고 싶은 더 큰 경남을 만들기 위해 미래형 청년 일자리를 창출하고, 청년이 일하고 싶은 기업문화 확산을 위해 노력하겠다"고 말했다.

