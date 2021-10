지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"

[아시아경제 임혜선 기자] 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 3,700 등락률 -4.73% 거래량 321,053 전일가 78,200 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시지누스 심재형 사장, 2억원 규모 자사주 취득[클릭 e종목]"지누스, 실적 불확실성 여전하나 밸류에이션 매력" close 는 SK네트웍스에 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 3,700 등락률 -4.73% 거래량 321,053 전일가 78,200 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시지누스 심재형 사장, 2억원 규모 자사주 취득[클릭 e종목]"지누스, 실적 불확실성 여전하나 밸류에이션 매력" close 지분 인수 추진설 관련 "지속가능한 성장 및 사업 확대을 위해 SK그룹을 포함한 복수의 투자자들로부터 다양한 자금조달 방안과 동시에 최대주주 지분의 일부 매각 등도 검토를 진행한 적이 있지만, 아직까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항이 없다"고 19일 밝혔다. 또한 "일부 언론에서 발표된 회사에 대한 밸류에이션이나 CB발행 계획 등은 사실이 아니"라고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr