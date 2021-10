[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주항 서부두 방파제 인근 해상에서 물에 빠진 남성 A씨가 제주해경에 긴급 구조됐다.

19일 제주해경에 따르면 이날 오후 1시 51분께 제주항 서부두 방파제 앞 해상에 사람이 빠졌다는 신고를 접수받았다.

제주해경은 1시 54분께 현장에 도착했으며 방파제에서 약 50m 떨어진 해상에 허우적거리고 있는 A씨(10대/남성/제주도민)을 발견했다.

이에 제주해경 구조대는 즉시 바다에 뛰어들어 A씨를 신속히 구조해 구조대 보트에 탑승시켰다.

또 호흡곤란과 심한 저체온증을 호소하는 A씨 몸에 보온 비닐을 감싸는 등 응급조치 후 오후 2시께 제주항 1부두에 입항해 근처에 대기 중이던 119구급차량에 인계했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr