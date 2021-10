유승민 "대선 승리 후 이준석 중심으로 낙하산식 공천 싹 바꿔야"

물갈이 한 뒤 명망가 찾아 낙하산식 공천 끝내야

이준석 중심으로 인재 육성, 공천 방식 틀 바꿔야

文정부, 윤석열·최재형이 야당 주요 후보 되는 과정 '정상적이지 않아'

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선후보인 유승민 전 의원은 19일 대선 승리 후 이준석 대표 중심의 정당 공천 개혁을 적극적으로 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 집권 이후 과반의석을 탈환하기 위해 낙하산식 공천 제도를 청산할 필요가 있다는 것이다.

유 전 의원은 19일 열린 대구·경북 중견 언론인 모임인 ‘아시아포럼21’ 초청 토론회에서 국민의힘 공천 제도의 필요성을 이야기했다.

유 전 의원은 "더불어민주당 내부 경쟁을 하고 정치에 뛰어든 젊은이를 키우는 시스템을 나름 가져왔지만 국민의힘은 시장에서 거래하듯이 정치를 했다"며 "절반은 (공천을 통해) 그냥 버리고, 거기에 잘 나라고 이름 있는 사람, 명망가를 찾아서 공천을 주고 집어넣으니 우리 공천에 낙하산이 굉장히 많다"고 지적했다.

그는 "국민의힘이 대선에서 이기면 이 대표 체제도 계속 간다고 보고, 젊은 당대표가 있으니 이 공천 제도니, 인재를 기르는 시스템 이런 것에 대해 이제까지 대선 때문에 못 했던 당의 변화와 혁신에 박차를 가해야 한다"고 주장했다.

유 전 의원은 문재인 정부에서 일했던 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장이 국민의힘의 대선주자가 되는 과정 전반에 대해 ‘정상적이지 않다’고 꼬집었다.

‘그는 "임기가 보장된 감사원장과 검찰총장이 임기 중반에 그만두고 대선에 출마하는 것은 정상적이라고 생각하지 않는다"며 "그런 후보가 국민의힘에 와서 유력 후보가 되는 것도 국민의힘이 정상적인 정당이라고 생각하지 않는다"고 말했다.

유 전 의원은 "선진화된 정당은 내부에서 인재를 기르는 시스템을 반드시 갖고 있어야 한다"며 "국민의힘은 선거 때만 되면 300석중 150석의 반을 컷오프로 비우고 명망가를 찾아서 집어넣고 있다"고 꼬집었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr