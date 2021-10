靑 "국민 일상회복 중대한 시점, 민주노총 파업 자제해주길"

정부, 민주노총 파업 관련 급식·돌봄 등 대책 준비…"민주노총과의 관계개선 다각도로 노력"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 11월 일상회복을 준비하는 상황에서 민주노총이 파업을 추진하는 것과 관련해 대승적인 차원에서 자제해주기를 바란다는 뜻을 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 19일 기자들을 만난 자리에서 "지금 방역 상황이 비교적 안정적인 국면으로 접어들고 있고, 온 국민이 한마음으로 11월 일상 회복을 위해서 준비하는 그런 중대한 시점임을 감안해서 민주노총이 대승적인 차원에서 최대한 파업을 자제해 주시기를 바라는 마음"이라고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 "정부 각 부처는 총파업이 실행될 때를 대비해서 급식, 돌봄 등 국민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 대책을 준비하고 있다"면서 "(국무총리가) 방역 수칙을 위반한다든지 하는 불법행위는 엄정히 처리할 것을 어제 말씀하셨는데, 마찬가지의 말씀"이라고 전했다.

청와대 핵심 관계자는 문재인 정부와 민주노총의 관계가 임기 말까지 회복되지 않는 상황과 관련해 "관계 개선을 하기 위해서 다각도로 최선의 노력을 기울이겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr