유승민 측 "윤석열 '전두환 발언' 망언 중의 망언…호남 향한 진심 거짓 만들어"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 측은 19일 윤석열 전 검찰총장이 전두환 전 대통령을 옹호한 듯한 발언을 한 것을 두고 '망언'이라고 규탄했다.

유 전 의원측은 이날 "윤 전 총장은 '1일 1망언' 후보를 넘어 입만 벌리면 망언을 뱉는 '벌망' 후보가 됐다"며 "자신의 실력 부족을 덮기 위해서이든, 당 후보가 되기 위한 극단적 우클릭이든, '호남분들' 까지 들먹이며 전두환 독재정권을 옹호한 것은 절대 용납될 수 없다"고 비판했다.

앞서 윤 전 총장은 부산 해운대 방문해 국민의힘 당원들과 만난 자리에서 전 전 대통령을 두고서 "군사 쿠데타와 5·18 광주 민주항쟁만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 정치 잘했다는 분도 많다"며 "호남분들도 그런 얘기를 한다"고 발언했다.

이에 대해 유 전 의원 측은 "우리 국민의힘은 그동안 지역갈등을 깨고 전국 기반의 정당으로 거듭나기 위해 호남에 진심으로 다가섰고, 잘못된 역사에 대해 무릎 꿇어 사죄했다"며 "호남을 심각히 모욕한 오늘 윤 전 총장의 망언은 그간의 그 모든 노력과 정성을 모두 거짓으로 만들어 버린 망언 중의 망언"이라고 성토했다.

이어 "정권교체 최대의 짐 벌망 윤 전 총장은 준비가 안 되어 있으면 제발 그 입 단속이라도 해주기 바란다"고 밝혔다.

