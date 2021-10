'동부 한파' 中 석탄 가격 t당 2000위안 근접…6일 연속 신고가

[아시아경제 박병희 기자] 연일 신고가를 쓰고 있는 중국의 석탄 선물 가격이 t당 2000위안(약 36만8460원) 돌파를 목적에 뒀다고 블룸버그 통신이 19일(현지시간) 보도했다. 공급 부족에 추운 날씨까지 겹치면서 석탄 가격은 6일 연속 사상 최고치를 경신했다.

이날 정저우 상품거래소에서 석탄 선물 가격은 장중 최고 6% 오르며 t당 1937.8위안까지 올랐다. .

석탄 재고가 별로 없는 상황에서 중국 동부 지역에 불어닥친 한파로 인해 석탄 수요는 되레 늘고 있다. 이에 수급 불균형이 심화되면서 석탄 가격이 치솟고 있다. 석탄 선물 가격은 이번달 들어서만 30% 넘게 올랐다.

중국 정부가 겨울철 난방 수요에 대비해 광산업체들에 석탄 생산 확대를 주문했지만 가격 상승세는 멈추지 않고 있다.

다이와 캐피털 마켓츠의 데니스 입 애널리스트는 "겨울철이 다가오면서 석탄 가격은 더 오를 것으로 보인다"며 "4분기까지 석탄 가격이 계속 오를 것"이라고 예상했다.

