이재명 "'돈다발 사진' 허위 주장한 김용판, 사과하고 의원직 사퇴해야"

"국회의원 면책특권 제한해야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 이재명 대선후보(현 경기도지사)가 19일 김용판 의원을 향해 "저에게 가한 음해에 대해 사과하고, 스스로 국회의원에서 물러나길 촉구한다"고 밝혔다.

이날 이 후보는 페이스북을 통해 "무책임한 폭로로 국감장을 허위, 가짜뉴스 생산장으로 만들었다"면서 이같이 말했다.

전일 김 의원은 국회 행정안전위원회 국감장에서 이 후보가 과거 조직폭력배에게 뇌물을 받았던 증거라며 돈다발 사진을 공개했다.

이 후보는 "몇 시간도 지나지 않아 그 돈다발 사진이 허위라는 것이 드러났다"면서 "헌법이 규정한 국정감사에서 한 나라의 헌법기관인 국회의원과 제1야당 국민의힘이 완벽한 허위 날조를 동원해 저를 음해한 것"이라고 비판했다.

이어 "국회의원 면책특권을 악용해 '아니면 말고' 식 허위·날조 주장을 펴고 한 사람의 인격을 말살하고 가짜정보로 국민을 현혹하는 것은 의정활동이 아니라 범죄행위"라면서 "이번 기회에 국회의원 면책특권을 제한해야 한다고 믿는다"고 말했다.

이 후보는 "국회의원 면책특권은 독재정권 시절 국회의원들을 보호하기 위한 장치였지만 이제는 시대가 바뀌었다"면서 "면책특권은 오히려 독이 되고 있다"고 했다.

국민의힘을 향해서는 "국정감사를 허위 날조의 장으로 만든 데 무한책임을 져야 한다"며 "즉각 국민께 사죄하기 바란다"고 쏘아붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr