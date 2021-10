한국언론학회는 지난 16일 한림대학교에서 진행한 정기총회에서 이준웅 서울대 언론정보학과 교수를 회장으로 선출했다고 19일 전했다. 서울대 언론정보학과를 졸업하고 미국 펜실베이니아 대학에서 소통학 박사 학위를 받은 교육자다. KBS 정책연구실 선임연구원, EBS 시청자위원장, 광운대 미디어영상학부 교수 등을 거쳐 2002년부터 서울대에서 교수와 출판문화원장를 겸한다.

