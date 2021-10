에스피지, 인도 마힌드라와 고효율 BLDC 모터 협력 양해각서

14억 인구, 인도 가전용 모터 시장에 마힌드라와 함께 신규 동반 진출

협력 파트너로서 장기적 동반자 관계 원해



[아시아경제 박형수 기자] 정밀 기어드 모터 제조사인 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 100 등락률 -0.93% 거래량 280,536 전일가 10,750 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑[클릭 e종목]"에스피지, 안정적인 가전부문과 고성장 산업부문" close 는 인도 마힌드라 그룹 내, 마힌드라 인터트레이드(Mahindra Intertrade)와 함께 인도 가전용 고효율 모터 시장에 동반 진출하기 위한 양해각서(MOU)를 정식 체결했다고 19일 밝혔다.

현재 인도는 가전용 AC 모터를 수입하고 있다. 인도 정부는 최근 가전용 핵심부품의 국산화를 위한 강한 의지를 거듭 표명했다.

에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 100 등락률 -0.93% 거래량 280,536 전일가 10,750 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑[클릭 e종목]"에스피지, 안정적인 가전부문과 고성장 산업부문" close 관계자는 "세계 최고 수준의 고효율 BLDC 기술력을 보유한 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 100 등락률 -0.93% 거래량 280,536 전일가 10,750 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑[클릭 e종목]"에스피지, 안정적인 가전부문과 고성장 산업부문" close 와 인도 가전부품 분야 선두업체인 마힌드라 인터트레이드가 인도 내 최고급 BLDC를 생산을 위한 파트너십을 모색하고 MOU를 체결했다"고 설명했다.

양사가 함께 진행할 사업으로는 인도 내수용 에어컨에 적용될 고효율 BLDC모터를 우선 고려하고 있다. 고효율 BLDC모터는 기존 AC모터와 비교해 효율, 수명, 소음 등에서 향상된 비교 우위의 장점을 가진 제품이다.

여영길 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 100 등락률 -0.93% 거래량 280,536 전일가 10,750 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑[클릭 e종목]"에스피지, 안정적인 가전부문과 고성장 산업부문" close 대표는 "14억 인구를 가진 인도는 가전제품 보급률이 낮은 편"이며 "에어컨 보급률은 낮은 매력적인 시장"이라고 말했다. 이어 "세계 모터시장의 선두주자인 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 100 등락률 -0.93% 거래량 280,536 전일가 10,750 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑[클릭 e종목]"에스피지, 안정적인 가전부문과 고성장 산업부문" close 와 대형 생산공장 및 시설을 보유한 마힌드라와의 MOU 체결은 우리의 인도 시장 진출에 있어 좋은 기회가 될 것"이라고 덧붙였다.

여 대표는 또 "에어컨용 고효율 BLDC모터에서의 협업을 시작으로, 향후 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 100 등락률 -0.93% 거래량 280,536 전일가 10,750 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑[클릭 e종목]"에스피지, 안정적인 가전부문과 고성장 산업부문" close 가 가진 감속기 및 모터 기술력과 마힌드라가 가진 인도 내 시장 장악력을 활용해 다양한 신규분야에서도 서로가 윈-윈(win-win)할 수 있는 사업방안을 모색해 나가겠다"고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr